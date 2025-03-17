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Война санкций ,  
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В Европе объяснили откладывание санкций против российского СПГ

Politico: ЕС откладывает санкции против российского газа из-за Трампа
Сюжет
Война санкций
Евросоюз отложил санкции на российский СПГ до тех пор, пока не согласует закупку газа у США, пишет Politico. Предполагалось, что ограничения на поставки газа из России будут предусмотрены в 16-м пакете, но их так и не включили
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Евросоюз (ЕС) не стал в феврале вводить санкции против российского сжиженного природного газа, потому что решил сначала договориться о поставках американского СПГ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В третью годовщину начала российской военной операции на Украине ЕС ввел 16-й пакет санкций. По мнению Брюсселя, пакет является «широкомасштабным» и затрагивает «жизненно важные сектора российской экономики». В него вошли запрет на импорт алюминия и ограничения против «теневого» флота, но ограничения на поставки СПГ из России предусмотрены не были.

По словам собеседников газеты, санкционную политику ЕС сдерживает стремление заключить сделку по газу с США. По этой же причине ЕС пока не представил «дорожную карту» по прекращению зависимости от российских энергоресурсов, которая должна затронуть газовый экспорт, а также нефть и ядерные технологии, отмечает Politico.

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Фото:Francisco Seco / AP / ТАСС

«Мы все еще работаем над «дорожной картой», она находится в стадии подготовки, но сроки изменились в свете последних геополитических событий», — приводит Politico слова неназванного высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.

Санкции США и доступ к американским энергоресурсам в течение многих лет поддерживали страны ЕС, которые старались ограничить доходы России, говорится в публикации. Еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила закупать больше американского СПГ, чтобы сократить поставки из России.

Трамп и сам говорил, что хочет продавать Европе больше газа. Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в январе, он заявил, что «позаботится», чтобы вопрос решился как можно быстрее. «Если мы договоримся, заключим сделку, вы его получите», — сказал тогда он.

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Бизнес
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Решение Трампа по поставкам СПГ в страны ЕС «помогут определить энергетический курс Европы», пишет Politico. Но переговоры о поставках американского СПГ в Европу продвигаются медленно. Если президент США «пойдет ва-банк», это поможет разморозить «дорожную карту» ЕС и возобновить обсуждения о поэтапном отказе от российского СПГ.

Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, США остаются основным поставщиком СПГ в Европу с долей 46%. Второе место среди поставщиков занимает Россия с долей 21%, третье — Катар (11%).

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Милена Костерева
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