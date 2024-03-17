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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о восьми пострадавших в ходе воздушной атаки

Гладков: восемь человек пострадали при отражении атаки на Белгородский район
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Атаку отразили силы ПВО.

Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, женщина — осколочные ранения правой голени, 15-летний подросток — осколочное ранение коленного сустава. Еще у одной женщины осколочное ранение головы, у мужчины — множественные осколочные ранения спины и руки.

Еще трое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу: у одного — осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших — осколочные ранения нижних конечностей.

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Фото:Google Maps

В нескольких квартирах двух многоквартирных домов в поселке выбиты окна. Также повреждены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозяйственной постройке. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и один автобус.

С ночи над Белгородской областью уничтожили 19 беспилотников. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 мск — четыре дрона, через полчаса — семь. Еще по одному дрону уничтожили в 17:10, 18:30 и 20:30 мск. В 19:30 над областью сбили два беспилотника.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Восемь из них находятся в городской больнице, в самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки.

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Гладков сообщил о восьми пострадавших в ходе воздушной атаки
Гладков сообщил о восьми пострадавших в ходе воздушной атаки

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники ПВО пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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