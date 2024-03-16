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Последствия обстрелов Белгорода. Фоторепортаж

Появились кадры последствий обстрелов Белгорода

Белгород уже несколько дней подвергается обстрелам со стороны Украины. В результате обстрелов утром 16 марта погибли два человека, еще трое получили ранения. В городе закрывают школы и торговые центры
Утром 16 марта на подлете к Белгороду ПВО сбила восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав&nbsp;Гладков сообщил, что погибли два человека: мужчина, в чей грузовик попал снаряд, и женщина, которая вместе с сыном была на территории гаражного кооператива.
Фото: vvgladkov / Telegram

Утром 16 марта на подлете к Белгороду ПВО сбила восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли два человека: мужчина, в чей грузовик попал снаряд, и женщина, которая вместе с сыном была на территории гаражного кооператива.

По данным Минобороны, ночью над регионом сбили несколько беспилотников и ракету &laquo;Точка-У&raquo;. Накануне, 15 марта, регион несколько раз попадал под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; при атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека.
Фото: v_v_demidov / Telegram

По данным Минобороны, ночью над регионом сбили несколько беспилотников и ракету «Точка-У». Накануне, 15 марта, регион несколько раз попадал под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; при атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, но последние три дня удары участились. 12 марта регион&nbsp;подвергся массированной атаке беспилотников, также в область пыталась прорваться группа диверсантов. 13 и 14 марта атаки и обстрелы продолжились.
Фото: vvgladkov / Telegram

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, но последние три дня удары участились. 12 марта регион подвергся массированной атаке беспилотников, также в область пыталась прорваться группа диверсантов. 13 и 14 марта атаки и обстрелы продолжились.

16 марта Гладков сообщил, что&nbsp;в Белгороде на фоне атак ВСУ ограничат работу учебных заведений и торговых центров.
Фото: v_v_demidov / Telegram

16 марта Гладков сообщил, что в Белгороде на фоне атак ВСУ ограничат работу учебных заведений и торговых центров.

Торговые центры будут закрыты в воскресенье и понедельник, 17 и 18 марта, а в школах и колледжах в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, не будет занятий, в том числе дистанционных.
Фото: vvgladkov / Telegram

Торговые центры будут закрыты в воскресенье и понедельник, 17 и 18 марта, а в школах и колледжах в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, не будет занятий, в том числе дистанционных.

По словам Гладкова, ограничить работу рекомендуют и вузам. Родителей, чьи дети ходят в детские сады, по возможности просят оставить их дома до вторника. &laquo;Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях&raquo;, &mdash; сказал губернатор.
Фото: vvgladkov / Telegram

По словам Гладкова, ограничить работу рекомендуют и вузам. Родителей, чьи дети ходят в детские сады, по возможности просят оставить их дома до вторника. «Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, всего&nbsp;в результате обстрелов 16 марта&nbsp;различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, нескольких объектах социальной сферы. Также повреждено 64 автомобиля.
Фото: v_v_demidov / Telegram

По словам Гладкова, всего в результате обстрелов 16 марта различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, нескольких объектах социальной сферы. Также повреждено 64 автомобиля.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
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