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Выборы президента России ,  
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ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе

Зампред ЦИК Булаев: зафиксировано пять случаев залития урн с бюллетенями краской
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Выборы президента России

ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
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На выборах президента в ряде регионов России произошло уже несколько случаев, связанных с попытками воспрепятствовать голосованию или работе избирательных участков.

О пяти происшествиях, связанных с заливанием жидкостей в избирательные урны, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

«<...> Произошло где-то около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени в ящике для голосования, заливают, а в двух субъектах еще более резкие события со стороны оппозиции», — сказал он.

Сканер одного из КОИБов (комплекс обработки бюллетеней) залили краской, добавил Булаев. Он предложил организовать «настоящее» дежурство у урн с бюллетенями и КОИБов, не нарушая тайны голосования.

Женщина попыталась поджечь стационарный ящик для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. Ее задержали на месте, а возгорание оперативно потушили. Бюллетени и оборудование не повреждены, уточнили в пресс-службе избиркома Югры.

Инцидент с порчей бюллетеней произошел в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону, житель Азовского района 1962 года рождения, находясь на одном из избирательных участков, вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Власти регионов сообщают о порче бюллетеней на избирательных участках. В Москве завели дело на девушку, вылившую в урну с бюллетенями зеленку. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании голосованию. Также урны с бюллетенями залили в Юго-Восточном и Северном микрорайонах Борисоглебска в Воронежской области.

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