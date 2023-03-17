Бастрыкин поручил провести проверку после решения суда в Гааге о выдаче ордера на Путина

СК намерен установить судей МУС, которые принимали эти «заведомо незаконные решения». Суд в Гааге выдал ордера на арест президента России и детского омбудсмена

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ», — говорится в сообщении.

Ведомство намерено установить судей МУС, которые принимали эти «заведомо незаконные решения».

17 марта суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, которые, по мнению МУС, предположительно, ответственны «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В Кремле назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения и подчеркнули, что не признают МУС. Львова-Белова в ответ на действия судей заявила, что тем самым международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий».

Ранее 17 марта на заседании коллегии Минюста Бастрыкин предложил создать в России международный судебный орган в ответ на аналогичные действия Запада. По его словам, «сейчас уже не секрет», что западные страны готовят международные суды, чтобы привлечь к ответственности Россию. «Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу», — сказал Бастрыкин (цитата по ТАСС). Глава СК отметил, что у России будет свой трибунал, «основанный на нормах современного международного права», остается лишь понять, какие страны в него войдут и каким будет регламент.

Летом прошлого года Бастрыкин предлагал привлечь к формированию международного трибунала по Украине страны, «демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права», — например, Сирию, Иран и Боливию. Возможность создания такого судебного органа под эгидой ООН он отвергал, считая ее «крайне сомнительной». «Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — говорил глава СК.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира», один из пунктов которой подразумевает привлечение России к ответственности. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования «агрессии России» и уголовного преследования виновных.

Российская сторона неоднократно заявляла о нелегитимности трибунала по Украине и связывала подобные предложения с попытками ЕС «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».