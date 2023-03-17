Минобороны сообщило об отпусках призванных по мобилизации

Призванные в рамках частичной мобилизации военные отправились в свои первые 14-дневные отпуска. Также в плановые отпуска продолжают убывать кадровые военные, сообщили в Минобороны

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Военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года, отправились в свои первые отпуска, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны России.

«В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что для всех участников специальной военной операции установлен регулярный 14-дневный отпуск, который предоставляется военнослужащим не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Кроме того, в плановые отпуска продолжают убывать кадровые военные из зоны спецоперации, указали в министерстве.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти не раз заверяли, что возможность проведения второй волны не обсуждается.

В Минобороны ранее сообщали, что в первую очередь призывать планировали солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Всем призванным положен оклад, минимальный размер которого составляет 195 тыс. руб. Накануне Путин поручил обеспечить участникам военной операции России на Украине не менее 14 дней отпуска раз в полгода.

В начале марта Минобороны исключало любые дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации. «Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщало министерство.