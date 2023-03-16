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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил обеспечить участников спецоперации двухнедельным отпуском

Путин поручил силовым ведомствам обеспечить участников спецоперации двухнедельным отпуском
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил обеспечить участникам военной операции России на Украине не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Текст поручений президента по итогам обращения к Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно», — говорится в документе.

Отвечать за выполнение поручения президента будут силовые ведомства — Минобороны, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД — и их руководители. Срок выполнения поручения — 15 апреля 2023 года.

О том, что для всех участников военной операции, в том числе военнослужащих и добровольцев, должен быть предусмотрен 14-дневный отпуск каждые полгода, Путин говорил во время послания к Федеральному Собранию 21 февраля. Президент подчеркивал, что время, которое военные и добровольцы будут тратить на дорогу к родным, не должно учитываться при оформлении отпуска.

В ноябре 2022 года Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, а их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Теги
Персоны
Владимир Путин отпуск Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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