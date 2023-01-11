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Профсоюзы во Франции анонсировали забастовку из-за пенсионной реформы

Профсоюзы во Франции проведут забастовку из-за планов повысить пенсионный возраст
Кабмин Франции представил план постепенного повышения возраста выхода на пенсию с 62 лет на два года. Макрон весной обещал повысить его до 65 лет. Профсоюзы раскритиковали проект и объявили о забастовке
Элизабет Борн
Элизабет Борн (Фото: Bertrand Guay / Reuters)

Профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке в знак протеста против пенсионной реформы, план которой представило правительство Эмманюэля Макрона, пишет Bloomberg.

В соответствии с планом, минимальный возраст выхода на пенсию постепенно вырастет с 62 до 64 лет с 2030 года. Ежегодно его предлагается повышать на три месяца. Как сообщила премьер-министр Элизабет Борн, первое повышение запланировано с 1 сентября, передает RFI. Борн отметила, что цель реформы — обеспечить сбалансированную пенсионную систему. При этом она признала, что план «вызывает вопросы и опасения» у французов.

По словам генерального секретаря профсоюза «Демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лорана Берже, изменения особенно негативно скажутся на тех, кто рано начал трудовую деятельность. «Пенсионная система вне опасности, такая жесткая реформа не может быть оправдана ничем», — заявил он на встрече с лидерами других профсоюзных организаций. Берже сообщил, что 19 января станет первым днем общенациональной забастовки.

Действующий пенсионный возраст во Франции составляет 62 года, однако если человек решит уйти на отдых в этот момент, он не будет получать полную пенсию. В 2019 году французские власти установили ограничение, согласно которому начиная с 2025 года, для того чтобы получать полную пенсию, необходимо проработать как минимум до 64 лет. В таком случае человек может претендовать на гарантированную выплату в размере €1 тыс.

Весной 2022 года, за несколько недель перед президентскими выборами, Макрон заявил, что в случае его переизбрания пенсионный возраст во Франции постепенно вырастет до 65 лет. Это позволит «учитывать реальность рабочих мест и задач», а также поможет в борьбе с безработицей среди пожилых людей, говорил он.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция пенсионный возраст пенсионная реформа забастовка
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