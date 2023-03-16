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BFMTV узнал, что Макрон может распустить парламент на фоне протестов

BFMTV: Макрон пригрозил роспуском парламента из-за голосования по пенсионной реформе
Предложенная Макроном реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Источник BFMTV узнал, что президент пригрозил роспуском парламента в случае провала голосования по проекту
Фото: Teresa Suarez / EPA / ТАСС
Фото: Teresa Suarez / EPA / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы, из-за которой в стране продолжаются многотысячные манифестации, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

«После встречи, состоявшейся сегодня вечером в Елисейском дворце, Макрон пригрозил роспуском нацсобрания в случае проигрыша завтрашнего голосования», — сообщил собеседник телеканала.

BFMTV уточняет, что вечером 15 марта Макрон встречался с премьер-министром Элизабет Борн и рядом министров, имеющими отношение к реформе.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции. Впервые провести ее он попытался в 2019 году, но этому помешали протесты со стороны «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. О том, что он вновь возвращает реформу в повестку дня, Макрон заявил в апреле 2022 года после своего переизбрания.

Реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года и позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

На фоне подготовки к принятию законопроекта, во Франции не стихают забастовки и протесты. В стране останавливался транспорт и НПЗ, закрывались школы, а число протестующих на улицах превышало 1 млн человек. Главным требованием протестующих было снижение пенсионного возраста до 60 лет

На фоне протестов правительство согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65 и пообещало минимальную пенсию в размере €1200 для всех.

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Тем не менее уже 14 марта сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 195 человек, против — 112. «Сенат после сотни часов дебатов принял текст пенсионной реформы. Решительный шаг к реформе, которая обеспечит будущее наших пенсий. Полностью готовы к тому, чтобы окончательно принять ее в ближайшие несколько дней», — заявила после голосования премьер-министр Элизабет Борн.

16 марта состоится голосование по тексту законопроекта в национальном собрании Франции. Итоговый документ должен быть принят до 26 марта, когда истекает отводимый во Франции 50-дневный срок на рассмотрение законопроектов.

Последний раз пенсионную реформу проводил Николя Саркози в 2010 году, когда пенсионный возраст подняли с 60 до 62 лет. Франсуа Олланд затем частично отменил ее.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эмманюэль Макрон пенсионная реформа Франция роспуск Комитет Европарламента
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