Адвокат заявил об отказе СК начать проверку из-за удара дубинкой на акции

Адвокат пострадавшего корреспондента YouTube-канала пообещал обжаловать отказ в проверке через суд

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Следственный комитет (СК) не нашел оснований для проведения проверки по заявлению Федора Худокормова — корреспондента YouTube-канала Real View, которого ударил дубинкой сотрудник Росгвардии на митинге в Москве, сообщил РБК адвокат Худокормова Леонид Соловьев.

Он пообещал обжаловать отказ в проверке в судебном порядке. Соловьев не сообщил, приводил ли СК какие-либо доводы в подтверждение своей позиции.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета России по Москве.

Инцидент с Худокормовым, который снимал видео для канала Real View, произошел 2 февраля во время несанкционированной акции в Дмитровском переулке в центре Москвы. На записи, которая была опубликована в интернете, видно, что молодого человека, одетого в желтый жилет с надписью «Пресса», дубинкой ударил сотрудник Росгвардии, после чего пострадавший упал.

Сам Худокормов пообещал после этого подать жалобу на действия Росгвардии, а глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что бить журналистов в жилетах нельзя.

В управлении Росгвардии по Москве, в свою очередь, заверили, что проведут проверку случившегося и дадут инциденту правовую оценку. При этом в начале марта замглавы ведомства Олег Плохой заявил, что все конфликты с участием журналистов на несогласованных акциях являются провокацией третьих лиц.

Акции протеста в ночь на 3 февраля начались после того заседания Мосгорсуда, на котором оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Суд постановил изменить срок с учетом отбытого под домашним арестом. В итоге Навальный получил два года и восемь месяцев колонии общего режима. После апелляции срок сократили до двух лет двух месяцев и двух недель.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Москве в тот день были задержаны 1145 человек.