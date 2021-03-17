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Путин назвал картельные сговоры причиной роста цен на лекарства

На заседании коллегии Генпрокуратуры президент указал на то, что были выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые в итоге приводят к росту цен. Прокурорам надо внимательно за этим следить, подчеркнул он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Прокуратуре необходимо обращать внимание на картельные сговоры в сфере поставок лекарств, они в конечном итоге приводят к росту цен на препараты, заявил президент Владимир Путин на на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить», — отметил президент. По его словам, такие картельные сговоры в конечном итоге «ведут к повышению цен на рынке».

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В своем выступлении Путин обозначил и другие приоритетные направления работы ведомства в ближайшем будущем.

В частности, президент призвал держать на контроле защиту наиболее уязвимых категорий населения. Он отметил, что в 2020 году выросло число выявленных и устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов и пенсионеров. «Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются. Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий», — сказал президент.

Он добавил, что на особом контроле должны оставаться меры поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей-одиночек. «Надо незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям пособий, компенсаций, других видов материальной помощи», — подчеркнул Путин.

Путин поучаствует в коллегии Генпрокуратуры в очном формате
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Владимир Путин

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Глава государства отметил, что также сохраняется немало нарушений прав несовершеннолетних, поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот необходимо рассматривать в первоочередном порядке.

Прокурорам также необходимо обратить особое внимание на восстановление прав обманутых дольщиков. Президент напомнил, что в законодательство уже внесены изменения, которые «создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке».

«Но нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию. И прошу вас заняться этим лично», — подчеркнул он. Президент также поручил обратить внимание на неоправданный рост тарифов ЖКХ и низкое качество обслуживания в этой сфере.

Одним из важных направлений работы прокуратуры Путин также назвал более активный анализ соответствия доходов и расходов чиновников. «Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», — отметил он.

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<p>Владимир Путин</p>

В конце февраля Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, а в начале марта — на заседании коллегии МВД.

Выступая перед сотрудниками ФСБ, президент, в частности, заявил о том, что против России готовятся новые провокации, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Он отметил, что против страны ведется «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями», в том числе направленная на достижения отечественной медицины.

Во время заседания коллегии МВД Путин в числе прочего высказался против людей, которые занимаются распространением детской порнографии и доводят детей до самоубийства. Он заявил, что такие люди используют детей «для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей». Сотрудникам МВД, по его словам, нужно работать так, чтобы не создавать в таких случаях угроз жизни и здоровью детей.

Автор
Мария Лисицына
Владимир Путин Генпрокуратура цены на лекарства картельные сговоры обманутые дольщики ЖКХ доходы чиновников
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