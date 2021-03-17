Путин назвал картельные сговоры причиной роста цен на лекарства

На заседании коллегии Генпрокуратуры президент указал на то, что были выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые в итоге приводят к росту цен. Прокурорам надо внимательно за этим следить, подчеркнул он

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Прокуратуре необходимо обращать внимание на картельные сговоры в сфере поставок лекарств, они в конечном итоге приводят к росту цен на препараты, заявил президент Владимир Путин на на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить», — отметил президент. По его словам, такие картельные сговоры в конечном итоге «ведут к повышению цен на рынке».

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В своем выступлении Путин обозначил и другие приоритетные направления работы ведомства в ближайшем будущем.

В частности, президент призвал держать на контроле защиту наиболее уязвимых категорий населения. Он отметил, что в 2020 году выросло число выявленных и устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов и пенсионеров. «Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются. Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий», — сказал президент.