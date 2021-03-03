Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей для своих целей
«Кто бы, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей <...>— работать нужно так, чтобы не создавать угроз их жизни и здоровью», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что привлечение несовершеннолетних к участию в протестных акциях также является недопустимым. По его словам, сотрудникам МВД совместно с коллегами из других ведомств необходимо постоянно проверять интернет-пространство и выявлять тех, кто занимается подобными действиями.
«Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать», — добавил он.