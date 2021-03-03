Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей для своих целей

Люди, которые занимаются распространением детской порнографии и доводят детей до самоубийства, делают это для достижения своих эгоистических и «хорьковых» целей. Об этом в ходе выступления перед руководством МВД заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Кто бы, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей <...>— работать нужно так, чтобы не создавать угроз их жизни и здоровью», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что привлечение несовершеннолетних к участию в протестных акциях также является недопустимым. По его словам, сотрудникам МВД совместно с коллегами из других ведомств необходимо постоянно проверять интернет-пространство и выявлять тех, кто занимается подобными действиями.

«Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать», — добавил он.