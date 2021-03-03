Путин потребовал пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правоохранительные органы должны уделить серьезное внимание борьбе с экстремизмом, а также национализмом и ксенофобией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает Кремль.

«Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку — раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал Путин.

Ранее, в феврале, президент отметил, что лозунг «Россия для русских», который используют националисты, вредит стране и способствует ее «раскачке изнутри». По его словам, необходимо обеспечить, чтобы культура и история каждого народа уважались в России.

В прошлом году Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что антисемитизм «заканчивается Освенцимом». «Нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма», — отмечал глава государства.