Путин поучаствует в коллегии Генпрокуратуры в очном формате

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, на следующей неделе российский президент проведет большое совещание, посвященное социальному, политическому и экономическому развитию Крыма. Мероприятие приурочено к годовщине включения полуострова в состав России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может очно выступить с посланием Федеральному собранию. «Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — сказал пресс-секретарь.