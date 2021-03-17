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Кремль назвал безосновательным доклад разведки США о вмешательстве России

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press
Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские избирательные кампании в США в 2016 и 2020 годах, безосновательны и бездоказательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году», — сказал Песков.

По его словам, российские власти не участвовали ни в каких кампаниях против кого-либо из кандидатов. А подобные заявления — повод поставить вопрос о новых санкциях, добавил представитель Кремля. Песков сказал, что это вредит «и без того больным российско-американским отношениям» и не способствует их нормализации.

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Фото:Henry Nicholls / Reuetrs

16 марта разведка США опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия на выборах американского президента в 2020 году организовала кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

По мнению разведки, российские власти хотели поддержать бывшего президента США Дональда Трампа, а также подорвать уверенность американском граждан в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в стране. В Вашингтоне считают, что эту кампанию Россия организовала через подконтрольных агентов влияния.

После предыдущей президентской кампании в США, которая проходила в 2016 году, американская разведка также заявляла о российском вмешательстве. Тогда на выборах победил представитель республиканской партии Дональд Трамп.

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В 2018 году комитет палаты представителей США по делам разведки опубликовал доклад об итогах расследования вмешательства России, в котором говорилось, что Москва организовала в 2015–2016 годах кибератаки на американские политические институты, а также способствовала организации утечки документов у политических организаций.

Российские власти неоднократно отвергали причастность России к кибератакам и вмешательству в американские выборы.

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