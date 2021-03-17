Кремль назвал безосновательным доклад разведки США о вмешательстве России

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Выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские избирательные кампании в США в 2016 и 2020 годах, безосновательны и бездоказательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году», — сказал Песков.

По его словам, российские власти не участвовали ни в каких кампаниях против кого-либо из кандидатов. А подобные заявления — повод поставить вопрос о новых санкциях, добавил представитель Кремля. Песков сказал, что это вредит «и без того больным российско-американским отношениям» и не способствует их нормализации.

16 марта разведка США опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия на выборах американского президента в 2020 году организовала кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.