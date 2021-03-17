Reuters узнал о запуске Ираном улучшенных центрифуг для обогащения урана

Иран приступил к процедуре обогащения урана на подземном заводе в Натанзе при помощи усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«15 марта агентство подтвердило, что Иран начал подачу природного [фторида урана] UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-4, установленный на заводе по обогащению топлива», — говорится в докладе.

В МАГАТЭ отметили, что Иран намерен установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе.

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