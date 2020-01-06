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Гибель Сулеймани ,  
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Трамп заявил, что у Ирана «никогда не будет ядерного оружия»
Так глава Белого дома отреагировал на решение Ирана о приостановке своих обязательств в рамках «ядерной сделки». Ранее в Тегеране заявили, что не будут ограничиваться лимитами обогащение урана
Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что у Ирана «никогда не будет ядерного оружия». Пост американского лидера появился на следующий день после того, как Тегеран отказался от выполнения «ядерной сделки» 2015 года, объявив, что приступил к сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).    

В то же время Трамп выразил готовность вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе, заявила советник главы Белого дома Кэллиэнн Конуэй. На вопрос, верит ли американский президент, что он еще может заставить Иран пересмотреть новое ядерное соглашение, Конвей ответила: «Он сказал, что он открыт для разговора. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то, конечно» (цитата по NYT).  

Убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе атаки США в Багдаде усилило напряженность в ближневосточном регионе. В Иране действия США назвали террористическим актом, пообещав «суровую месть» и ответные удары. Трамп, в свою очередь, пригрозил атакой по 52 иранским объектам, в том числе культурным, если Иран нападет на американские военные базы.

Накануне, 5 января, Иран отказался от последнего пятого по счету ограничения в рамках «ядерной сделки», касающегося количества центрифуг. В ноябре президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале закачки газа в центрифуги на заводе по обогащению урана в Фордо на уровне 5%. По данным Организации по атомной энергии Ирана, до заключения ядерной сделки в 2015 году Иран обогащал уран на объекте в Фордо до 20%. Трамп тогда назвал действия Ирана «очень плохим шагом» для двухсторонних отношений.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, Иран, ядерное оружие
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