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Иран сообщил ООН о планах по обогащению урана выше согласованного лимита

Али Акбар Салехи
Али Акбар Салехи (Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press)

Иран намерен довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Об этом сообщил вице-президент исламской республики и глава ее Организации атомной энергии Али Акбар Салехи, передает агентство Fars.

«Основываясь на новом законе, принятом парламентом, мы планируем начать 20-процентное обогащение урана на заводе в Фордо», — заявил Салехи.

По словам вице-президента, Тегеран направил соответствующее письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы проинформировать ООН об этом решении.

В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.

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Мохсен Фахризаде<br /> &nbsp;

Согласно новому закону, Иран сможет отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты ядерной сделки, согласно которым стране разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%.

В документе говорится, что Тегеран должен производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, а также ввести в эксплуатацию по 1 тыс. дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года.

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Закон был принят в ускоренном режиме в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахридзе, который возглавлял Центр исследований и инноваций при военном ведомстве Ирана.

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