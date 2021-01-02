Иран сообщил ООН о планах по обогащению урана выше согласованного лимита

Али Акбар Салехи (Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press)

Иран намерен довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Об этом сообщил вице-президент исламской республики и глава ее Организации атомной энергии Али Акбар Салехи, передает агентство Fars.

«Основываясь на новом законе, принятом парламентом, мы планируем начать 20-процентное обогащение урана на заводе в Фордо», — заявил Салехи.

По словам вице-президента, Тегеран направил соответствующее письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы проинформировать ООН об этом решении.

В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.