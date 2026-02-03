 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран

Сюжет
Протесты в Иране
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Али Лариджани
Али Лариджани (Фото: Wael Hamzeh / EPA / TACC)

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на днях встретился с российским президентом Владимиром Путиным и передал послание рахбара Али Хаменеи о возможности передачи Москве обогащенного урана, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Передача обогащенного топлива была предусмотрена соглашением 2015 года.

Эта тема давно обсуждается, Россия продолжает свои усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами, сообщил изданию представитель российского президента Дмитрий Песков.

По сведениям NYT, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу в связи с давлением США, что станет значительной уступкой.

Reuters узнал, что в Иране «пала стена страха» после подавления протестов
Политика
Али Хаменеи

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Сказав об этом, глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

NYT раскрыла неоднозначные выводы США о ядерной программе Ирана
Политика

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Теги
Персоны
уран Иран
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В переписках Эпштейна раскрыты контакты с биткоин-разработчиками. Кто они Крипто, 11:23
В Москве школьник принес на урок игрушечный пистолет и целился в учащихся Общество, 11:22
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток. Видео Общество, 11:20
Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино
РАДИО
 Общество, 11:15
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январе Недвижимость, 11:13
Россия ответила на просьбу Украины об исключении из Совета МАГАТЭ Политика, 11:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу Общество, 11:04
Нападение подростка на школу в Уфе. Эфир телеканала РБК Общество, 11:01
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы Общество, 10:56
Пасынок главкома ВСУ рассказал о планах переезда в Россию Политика, 10:56
NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран Политика, 10:55
Россиянин Михеев второй раз в карьере набрал 4 очка в одном матче в НХЛ Спорт, 10:54
Минпросвещения рекомендовало даты весенних каникул для школьников Общество, 10:53