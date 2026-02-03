NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран

Али Лариджани (Фото: Wael Hamzeh / EPA / TACC)

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на днях встретился с российским президентом Владимиром Путиным и передал послание рахбара Али Хаменеи о возможности передачи Москве обогащенного урана, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Передача обогащенного топлива была предусмотрена соглашением 2015 года.

Эта тема давно обсуждается, Россия продолжает свои усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами, сообщил изданию представитель российского президента Дмитрий Песков.

По сведениям NYT, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу в связи с давлением США, что станет значительной уступкой.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Сказав об этом, глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Материал дополняется.