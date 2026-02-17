 Перейти к основному контенту
Посольство назвало «фантазией на тему истории» иск Польши о репарациях

Планы Польши потребовать от России выплаты репараций — из категории «фантазии на тему истории», заявили в российском посольстве. Москва подчеркивала, что пересмотр итогов Второй мировой и вклада СССР в победу неприемлем
Здание посольства России&nbsp;в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Намерение польской стороны подготовить иск к России о выплате репараций относится к разряду «фантазий». Об этом РБК заявили в пресс-службе российского посольства в Варшаве.

«Детали «поручения» премьер-министра [Польши Дональда] Туска пока не доведены до широкой публики. Однако уже очевидно, что оно относится к категории фантазии на тему истории. Посольство России в Польше не комментирует мифотворчество польских властей», — сказано в сообщении.

МИД России ответил Польше на требование о репарациях
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Иск подготовят по поручению польского премьера Дональда Туска, сообщила накануне Financial Times. По словам директора польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартоша Гондека, исследование ущерба, полученного в период Второй мировой войны, будет более масштабным, чем исследование в отношении действий нацистской Германии, за которые Польша требовала компенсацию в размере $1,3 трлн.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — ответила представитель МИД России Мария Захарова на запрос РБК.

Опера посвящена популярному историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина. Известно, что поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина Михаила Романова, но в пути они заплутали. Дорогу им вызвался показать крестьянин Иван Сусанин, но вместо этого завел их в болото, где погиб вместе с ними.

С аналогичным предложением потребовать репарации от России за участие СССР во Второй мировой еще в сентябре 2022 года выступил президент Польши Анджей Дуда. Россия является страной — правопреемницей Советского Союза.

До этого Польша потребовала у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, который понесла страна во время Второй мировой войны. В соответствующей резолюции сейма от сентября 2022 года было также указано, что Польша понесла ущерб и от действий СССР, в том числе из-за «советской оккупации», репрессий, ссылок поляков в Сибирь и «массовых убийств польских граждан, в том числе Катынского расстрела».

Москва неоднократно подчеркивала, что пересмотр исторических итогов Второй мировой войны и вклада советского народа в победу над фашизмом является неприемлемым. Захарова назвала польские претензии на репарации от России «шаромыжничеством».

