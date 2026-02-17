 Перейти к основному контенту
0

В Польше заявили о подготовке иска к России о репарациях

Директор института оценки военных потерь заявил, что сейчас сумму компенсаций обсуждать «преждевременно». В МИД России, комментируя требования о репарациях, предложили отправить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин»
Фото: Velishchuk Yevhen / Shutterstock
Фото: Velishchuk Yevhen / Shutterstock

Польша начала подготовку иска против России с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, сообщил Financial Times директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек.

Премьер Польши Дональд Туск поручил институту провести исследование с этими целями в отношении России. По словам Гондека, оно будет более масштабным, чем оценка ущерба от преступлений нацистской Германии, за которые Польша требовала компенсацию в размере €1,3 трлн.

Директор института заявил, что сейчас сумму компенсаций, которую потребуют от Москвы, обсуждать «преждевременно», оценка событий Второй мировой войны и последующих десятилетий — это «долгосрочный проект». Гондек отметил, что доступ польских историков к российским архивам закрыт, а часть документов была сфальсифицирована или уничтожена в советское время.

FT отмечает, что претензии Польши к Германии остаются нерешенными: Берлин считает вопрос репараций юридически закрытым после Второй мировой войны. На этом фоне польская праворадикальная оппозиционная партия «Право и справедливость» обвиняет правительство Туска в попытке отвлечь внимание от «застоя» в переговорах с Германией за счет России.

РБК направил запрос в МИД России и посольство России в Польше.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на соответствующий запрос РБК.

Автор идеи репарационного кредита предложил взять деньги России у Бельгии
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

С предложением потребовать репарации от России за участие во Второй мировой президент Польши Анджей Дуда выступил в сентябре 2022 года. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», — сказал тогда он.

До этого Польша потребовала у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, который понесла страна во время Второй мировой войны. 14 сентября 2022 года польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию о требовании выплаты.

В документе говорилось, что Польша понесла ущерб и от действий СССР. Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим. Захарова называла польские заявления о том, что Варшава имеет право на репарации от России, «шаромыжничеством».

