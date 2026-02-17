Захарова предложила, что Россия может отправить Польше ссылку на видео оперы «Иван Сусанин» в качестве репараций. Ранее в Польше начали подготовку к иску с требованием репараций от Москвы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ответ на требования Польши репараций от России Москва может предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — ответила она на соответствующий запрос.

Опера посвящена популярному историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина. Известно, что поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина Михаила Романова, но в пути они заплутали. Дорогу им вызвался показать крестьянин Иван Сусанин, но вместо этого завел их в болото, где погиб вместе с ними.

О том, что Польша начала подготовку иска против России с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, сообщил ранее Financial Times директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек. По его словам, исследование ущерба будет более масштабным, чем оценка ущерба от преступлений нацистской Германии, за которые Польша требовала компенсацию в размере €1,3 трлн.

С аналогичным предложением потребовать репарации от России за участие во Второй мировой президент Польши Анджей Дуда выступал еще сентябре 2022 года.

До этого Польша потребовала у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, который понесла страна во время Второй мировой войны. В соответствующей резолюции было также указано, что Польша понесла ущерб и от действий СССР, в том числе из-за «советской оккупации», репрессий, ссылок поляков в Сибирь и «массовых убийств польских граждан, в том числе Катынского расстрела».

Москва неоднократно подчеркивала, что пересмотр исторических итогов Второй мировой войны и вклада советского народа в победу над фашизмом является неприемлемым. Захарова охарактеризовала польские претензии на репарации от России как «шаромыжничество».