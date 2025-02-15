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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на Украину

Сикорский заявил, что ЕС «рано или поздно» придется ввести войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС «рано или поздно» придется отправить свои войска на Украину, об этом должен попросить Трамп, считает глава польского МИДа. В Кремле говорили, что для урегулирования конфликта необходимо «решать проблему первопричин»
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Matthias Schrader / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп должен попросить ЕС об отправке войск на Украину, и «рано или поздно Европе придется это сделать, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Его словам приводит издание Gazeta.

Сикорский заявил, что современная Россия представляет собой угрозу для Европы. Также он заявил, что недавний разговор Трампа и Путина «был ошибкой». «Я считаю, что это была ошибка, потому что она завораживает президента Путина и снижает моральный дух на Украине, — сказал Сикорский. — Стабильность США зависит от того, чем закончится война. Речь идет не только об администрации Трампа, но и обо всех Соединенных Штатах».

Министр иностранных дел поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за приглашение европейских лидеров 16 февраля в Париж, в том числе для обсуждения мирной сделки. Действия Трампа в то же время Сикорский охарактеризовал как «признание силой».

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Дональд Трамп
Макрон стал первым европейским лидером, кто предложил отправить войска на Украину. Он также допускал возможность проведения наземной операции против российских сил. Год назад эта инициатива столкнулась с критикой большинства союзников по НАТО, в том числе США, Германией и Италией. Однако на фоне возвращения в Белый дом Трампа и его обещаний урегулировать конфликт на Украине в ближайшем временем подобные дискуссии вновь возобновились. В частности, министр обороны Эстонии Ханно Певкур 15 февраля сообщал о решении ЕС разработать план отправки своего контингента после завершения боевых действий. О готовности США разместить войска на Украине для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов писал NBC News со ссылкой на источники.

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле призывали «решать проблему первопричин» для его урегулирования и отмечали необходимость согласия всех сторон на размещение миротворцев.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ЕС Польша Радослав Сикорский войска Военная операция на Украине
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