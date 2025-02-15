Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на Украину
Президент США Дональд Трамп должен попросить ЕС об отправке войск на Украину, и «рано или поздно Европе придется это сделать, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Его словам приводит издание Gazeta.
Сикорский заявил, что современная Россия представляет собой угрозу для Европы. Также он заявил, что недавний разговор Трампа и Путина «был ошибкой». «Я считаю, что это была ошибка, потому что она завораживает президента Путина и снижает моральный дух на Украине, — сказал Сикорский. — Стабильность США зависит от того, чем закончится война. Речь идет не только об администрации Трампа, но и обо всех Соединенных Штатах».
Министр иностранных дел поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за приглашение европейских лидеров 16 февраля в Париж, в том числе для обсуждения мирной сделки. Действия Трампа в то же время Сикорский охарактеризовал как «признание силой».
сообщал о решении ЕС разработать план отправки своего контингента после завершения боевых действий. О готовности США разместить войска на Украине для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов писал NBC News со ссылкой на источники.
Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле призывали «решать проблему первопричин» для его урегулирования и отмечали необходимость согласия всех сторон на размещение миротворцев.
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