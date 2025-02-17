Туск поддержал отправку миротворцев на Украину без участия Польши

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Польша не планирует отправку войск на Украину в качестве миротворцев, заявил премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

Он отметил, что Варшава окажет логистическую и политическую поддержку странам, которые захотят предоставить такие «физические гарантии» в будущем.

«Польша будет поддерживать Украину, как прежде: организационно, согласно нашим финансовым возможностям, и гуманитарно, если речь идет о гуманитарной помощи», — добавил он.

В конце 2024 года The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря высказал идею о возможном размещении европейских войск на территории Украины.

Зеленский в феврале 2025 года оценил, что Украине потребуется 100 тыс. западных миротворцев для контроля над линией разграничения. В воскресенье, 17 февраля, о готовности отправить на Украину свои вооруженные силы заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Москва не принимает идею ввода западных миротворцев на территорию Украины. Весной 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такой сценарий приведет к прямому столкновению НАТО с Россией, а в декабре 2024-го он сообщил, что российскую сторону не устраивают идеи, звучащие от приближенных к президенту США, насчет ввода «британских и европейских миротворческих сил».