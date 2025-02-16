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Военная операция на Украине ,  
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Украина перечислила США «красные линии» в переговорах с Россией

Ермак заявил, что Украина донесла до США красные линии в переговорах с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев настаивает на «справедливом мире» и донес до США «красные линии» в урегулировании конфликта, заявил Ермак. По его словам, речь идет о гарантиях безопасности. Вашингтон предложил их в обмен на полезные ископаемые Украины
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Украинская делегация обозначила «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Был, действительно, предметный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсем, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Украина четко определила красные линии собственных интересов», — написал он в своем телеграм-канале.

В частности, по его словам, речь идет о гарантиях безопасности США для Украины, также Киев намерен настаивать на «справедливом мире». Что сделки по редкоземельным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи Вашингтона, он подчеркнул, что «она требует еще времени и идей для проработки». Ермак также назвал фейком сведения о возможных встречах с представителями России. «Не было встреч и не планируется, пока мы не разработаем план [урегулирования конфликта]», — отметил он.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В целом глава офиса президента Украины назвал прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы, так как произошедшие в ходе нее события «свидетельствуют о наработке плана завершения» конфликта с Россией.

12 февраля состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам американского лидера, стороны договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию на Украине. Как уточняли в Кремле, тема отмены санкций и международного признания Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей территориями России не поднималась. Ранее Трамп пригрозил новыми ограничениями и пошлинами Москве при отказе от мирной сделки.

Путин в качестве условий для прекращения огня летом 2024-го предлагал признать пять регионов частью России, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие западных ограничений. Украинский лидер Владимир Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а присутствие ВСУ в Курской области — «сильной картой» на возможных переговорах. Также, по его словам, после завершения конфликта и предоставления гарантий безопасности странами Запада возможно возвращение утраченных территорий дипломатическим путем. Вашингтон предложил Киеву совместную разработку украинских полезных ископаемых в обмен на продолжение военной помощи.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Андрей Ермак Военная операция на Украине США Мюнхенская конференция по безопасности Джеймс Дэвид Вэнс Кит Келлог мирное урегулирование переговоры
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