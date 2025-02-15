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Военная операция на Украине ,  
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Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать США

Келлог: США на переговорах могут ожидать от России территориальных уступок
Сюжет
Военная операция на Украине

США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применении силы в будущем в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки. <…> Это может быть отказ от применения силы, провозглашение отказа от применения силы в будущем», — сказал он, отвечая на вопрос, каких уступок может ожидать Вашингтон от Москвы (цитата по ТАСС).

Кроме того, Келлог рассказал, что переговоры могут затронуть российские доходы от нефти и газа, отметив, что западным странам нужно сделать больше для эффективного применения санкций в отношении России, передает Reuters.

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Президент США Дональд Трамп после телефонных разговоров с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 12 февраля анонсировал встречу с президентом России в Саудовской Аравии «в недалеком будущем». Затем он рассказал, что на следующей неделе в Эр-Рияде состоится встреча высокопоставленных представителей Вашингтона и Москвы, на который также приглашен Киев.

По данным Bloomberg, на переговорах, которые пройдут в Саудовской Аравии, обсудят возможную встречу лидеров США и России в конце месяца, а также урегулирование конфликта на Украине. Зеленский сказал, что в Киеве еще не обсуждали состав переговорной команды. Советник главы его офиса Михаил Подоляк сообщил, что украински представителей не будет на встрече в Саудовской Аравии. «На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

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