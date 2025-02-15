Власти Сирии заявили, что судьбу отношений с Россией решит народ

Вопрос взаимодействия Сирии с Россией будет решаться сирийским народом. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии в переходном правительстве Асаад Хасан аш-Шибани во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что любые изменения возможны только при поддержке граждан страны.

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — отметил он, отвечая на вопрос о будущем российских военных баз в Сирии и двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аль-Шараа. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, включая торговлю, экономику и гуманитарную помощь.

Путин подтвердил поддержку единства и суверенитета Сирии, подчеркнув важность межсирийского диалога. Он пожелал аль-Шараа успехов в работе на благо народа. Стороны договорились поддерживать контакты.

В декабре 2024 года в Сирии произошла смена власти, режим Башара Асада пал. Временным президентом республики стал Ахмед аль-Шараа, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена). В стране были распущены парламент, армия и спецслужбы, а также отменено действие Конституции.

У России есть две военные базы в Сирии, арендованные в 2017 году на 49 лет — в Тартусе и Хмеймиме. Их дальнейшая судьба остается неопределенной. В январе российская делегация провела насчет них переговоры в Дамаске. Глава Минобороны Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что базы могут остаться, если это принесет его стране выгоду.