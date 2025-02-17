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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко рассказал, какое условие ему предлагали, чтобы избежать санкций

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Военная операция на Украине
Порошенко сообщил, что «непосредственно из офиса президента» ему поступило предложение поддержать проект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. «Европейская солидарность» проголосовала против, но Рада приняла документ
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко сообщил в интервью «Украинской правде», что действующие власти предлагали ему поддержать законопроект о Хмельницкой атомной станции в обмен на то, что у него «не будет проблем с санкциями». Они были введены на прошлой неделе.

Законопроект разрешает украинскому «Энергоатому» приобрести у Болгарии два ядерных реактора с российским оборудованием для достройки энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС, президент Владимир Зеленский называл документ «ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона». 11 февраля Верховная рада одобрила покупку, за что проголосовали 269 депутатов из разных фракций. «Европейская солидарность» и «Голос» выступили против.

По словам Порошенко, предложение поступило «непосредственно из офиса президента». «И мой ответ был совершенно ясен. Фракция будет голосовать против», — сказал он.

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Петр Порошенко

Экс-президент считает, что «атака» на него связана с требованиями ввести санкции против Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации и советника экс-президента Украины Виктора Януковича, изъять мандаты у депутатов, ранее состоявших в запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и прекратить транзит российской нефти через территорию Украины.

То, что украинские власти не ввели санкции в отношении Портнова, «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом», считает Порошенко. В 2021-м экс-советник Януковича попал под ограничения США, в Вашингтоне заявили, что он пытался повлиять на украинскую судебную систему, назначить лояльных чиновников в суды, а также пытался повлиять на Конституционный суд и генпрокурора Украины. Портнов сейчас находится за пределами Украины.

Бессрочные санкции против Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и экс-главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены на прошлой неделе. Зеленский объяснил это «выведением миллиардов гривен во время войны». «Все эти люди, Медведчук и Порошенко, — они партнеры в этом кейсе», — заявил президент, но добавил, что не намерен выносить обвинения, поскольку это дело судов. В СБУ сообщили, что эти люди представляют угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины и препятствуют экономическому развитию. Зеленский не исключил, что санкции отменят, если Порошенко вернет выведенные средства в бюджет, а их направят в армию Украины.

Порошенко назвал решение провокацией и заявил, что Зеленский боится проиграть на выборах и пытается «убирать конкурентов или оппонентов». Против экс-президента на Украине заведен ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег.

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Петр Порошенко санкции Владимир Зеленский Украина Хмельницкая АЭС
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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