Порошенко рассказал, какое условие ему предлагали, чтобы избежать санкций

Порошенко сообщил, что «непосредственно из офиса президента» ему поступило предложение поддержать проект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. «Европейская солидарность» проголосовала против, но Рада приняла документ

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко сообщил в интервью «Украинской правде», что действующие власти предлагали ему поддержать законопроект о Хмельницкой атомной станции в обмен на то, что у него «не будет проблем с санкциями». Они были введены на прошлой неделе.

Законопроект разрешает украинскому «Энергоатому» приобрести у Болгарии два ядерных реактора с российским оборудованием для достройки энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС, президент Владимир Зеленский называл документ «ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона». 11 февраля Верховная рада одобрила покупку, за что проголосовали 269 депутатов из разных фракций. «Европейская солидарность» и «Голос» выступили против.

По словам Порошенко, предложение поступило «непосредственно из офиса президента». «И мой ответ был совершенно ясен. Фракция будет голосовать против», — сказал он.

Экс-президент считает, что «атака» на него связана с требованиями ввести санкции против Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации и советника экс-президента Украины Виктора Януковича, изъять мандаты у депутатов, ранее состоявших в запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и прекратить транзит российской нефти через территорию Украины.

То, что украинские власти не ввели санкции в отношении Портнова, «дискредитирует не только господина Зеленского, но и государство в целом», считает Порошенко. В 2021-м экс-советник Януковича попал под ограничения США, в Вашингтоне заявили, что он пытался повлиять на украинскую судебную систему, назначить лояльных чиновников в суды, а также пытался повлиять на Конституционный суд и генпрокурора Украины. Портнов сейчас находится за пределами Украины.

Бессрочные санкции против Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и экс-главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены на прошлой неделе. Зеленский объяснил это «выведением миллиардов гривен во время войны». «Все эти люди, Медведчук и Порошенко, — они партнеры в этом кейсе», — заявил президент, но добавил, что не намерен выносить обвинения, поскольку это дело судов. В СБУ сообщили, что эти люди представляют угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины и препятствуют экономическому развитию. Зеленский не исключил, что санкции отменят, если Порошенко вернет выведенные средства в бюджет, а их направят в армию Украины.

Порошенко назвал решение провокацией и заявил, что Зеленский боится проиграть на выборах и пытается «убирать конкурентов или оппонентов». Против экс-президента на Украине заведен ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег.