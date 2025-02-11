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Военная операция на Украине ,  
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Рада одобрила покупку реакторов для Хмельницкой АЭС у Болгарии

Депутат Железняк: Рада одобрила покупку реакторов для Хмельницкой АЭС у Болгарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина закупит два реактора с российским оборудованием у Болгарии для Хмельницкой АЭС, сообщил депутат Железняк. По его словам, соответствующий законопроект поддержали 190 депутатов правящей партии «Слуга народа»
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада во втором и окончательном чтении одобрила законопроект, который разрешает украинскому «Энергоатому» приобрести у Болгарии два реактора с российским оборудованием для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), сообщил депутат Ярослав Железняк (партия «Голос»).

«Власти дали старт «Великому атомному воровству» и расходу $1 млрд на российские реакторы. Теперь десятки миллиардов [гривен] с повышенных для всего населения налогов и тарифов уйдут куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов», — написал он в телеграм-канале.

По словам Железняка, законопроект поддержали 190 депутатов правящей партии «Слуга народа», 16 представителей «Платформы за жизнь и мир», 15 членов «Батьківщины», 14 — от партии «Доверие», 12 — от «Відновлення України», девять — от «За будущее» и пять внефракционных парламентариев.

«Эти деньги можно было отправить на армию, но [бизнесмен Тимур] Миндич и [министр энергетики Украины Герман] Галущенко решили иначе», — заключил Железняк.

На Украине решили закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС
Политика
Хмельницкая АЭС
О планируемой сделке глава «Энергоатома» Петр Котин рассказал весной прошлого года. По его словам, реакторы необходимы для Хмельницкой АЭС в целях компенсации потерь электроэнергии с Запорожской АЭС, перешедшей под контроль России осенью 2022 года. Тогда Котин предполагал, что сделка будет заключена к июню, однако отмечал стремление Болгарии повысить стоимость оборудования с начальной цены $600 млн.

Хмельницкая АЭС расположена на границе Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областей. Строительство станции началось в 1981 году, она была спроектирована как четырехблочная. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1987 году. Второй стали строить в 1983 году, однако потом строительство было заморожено. К сооружению вернулись в 1993 году, а в 2004–2005 годах второй блок подключили к энергосистеме Украины и ввели промышленную эксплуатацию.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Болгария «Энергоатом» Верховная рада Украины Хмельницкая АЭС
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