Губернатор Куйвашев ответил на сообщения о своей отставке

О готовящейся отставке Куйвашева сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Сам губернатор заявил «РБК Екатеринбург», что не слышал ничего на эту тему

Евгений Куйвашев (Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС)

С губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым никто не обсуждал его отставку. Об этом он сам сказал «РБК Екатеринбург». Издание «Ведомости» со ссылкой на четыре источника ранее сообщило о вероятной смене главы региона.

«Я не знаю, что это за четыре источника. В администрации президента работают около тысячи человек. Если бы что-то подобное происходило, наверняка я был бы в курсе, но со мной это никто не обсуждал. Даже не знаю, как реагировать на эту информацию», — сказал Куйвашев.

В департаменте информационной политики области подчеркнули, что губернаторская должность является выборной. В 2022 году жители Свердловской области переизбрали Евгения Куйвашева на пятилетний срок. Его работа по развитию региона, начатая с 2012 года, будет продолжена, указали там.

Уход Куйвашева — вопрос решенный, сообщал источник «Ведомостей». По его данным, губернатор уйдет «ближайшие месяцы», говорит другой собеседник. Возможно, что Куйвашев перейдет на работу на федеральный уровень, указывал еще один источник «Ведомостей».

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012 года. В 2017 году его переизбрали на пост. Он в 2022 году попал в список британских, американских и канадских санкций.

В 2022 году между Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым произошел конфликт. Во время разговора с бывшим полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым ведущий заявил, что в Екатеринбурге сложился «центр мерзотной политоты». После этого заявления Куйвашев записал видеообращение, в котором посоветовал Соловьеву «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно. Владимир Соловьев в ответ заявил, что если у губернатора есть вопросы, то он мог бы позвонить лично и задать их. «Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев. Кремль отказался тогда комментировать полемику.

Годом позже скандал разгорелся из-за слов Куйвашева об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Он заявил, что если каждый бизнесмен, который «зарабатывает на школьном питании», будет пытаться управлять страной, то Россия далеко не уедет. «Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — говорил губернатор. В ответ Пригожин заявил, что Иосиф Сталин «таких как Куйвашев и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов попросту расстреливал».