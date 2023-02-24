Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву вспомнил про Сталина и вилы Политика, 15:21
Варданян заявил, что продолжит свою деятельность в Нагорном Карабахе Политика, 15:14
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 15:08
МИД предостерег Киев от «авантюрных шагов» в районе Приднестровья Политика, 14:53
Стали известны соперники МЮ и «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 14:47
Тренер Петра Яна рассказал о пяти отказах при получении визы США Спорт, 14:46
Стала известна причина обмена российского защитника из клуба Овечкина Спорт, 14:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Польша сообщила, что танки Leopard 2 уже находятся на Украине Политика, 14:30
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Политика, 14:29
Минобороны заявило об уничтожении командного пункта ВСУ в районе Авдеевки Политика, 14:27
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 14:23
Курс доллара превысил ₽76 на новости о новых антироссийских санкциях Инвестиции, 14:15
Какой стала экономика России за год военной операции на Украине Экономика, 14:05
Акции АЛРОСА снизились на новости об эмбарго на импорт алмазов из РФ Инвестиции, 13:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву вспомнил про Сталина и вилы

Пригожин в ответе свердловскому губернатору Куйвашеву вспомнил про Сталина и вилы
Пригожин ранее заявил, что власти Свердловской области «откровенно гадят». Куйвашев в ответ предложил бизнесмену не лезть в политику и продолжать «стряпать котлеты»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» и владелец кейтеринговых компаний Евгений Пригожин в ответ на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продолжать «стряпать котлеты» заявил, что «таких» во время Великой Отечественной войны расстреливали. Комментарий Пригожина приводит его пресс-служба.

Куйвашев ранее заявил, что если каждый бизнесмен, который «зарабатывает на школьном питании», будет пытаться управлять страной, то Россия далеко не уедет. «Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил губернатор.

В ответ Пригожин заявил, что Иосиф Сталин «таких как Куйвашев и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов попросту расстреливал». «Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты. Вокруг тебя — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», — заявил Пригожин.

Конфликт Пригожина и Куйвашева продолжается с 22 февраля, после того как глава ЧВК «Вагнер» выступил с критикой властей Свердловской области, назвав их действия «форменным беспределом». Он заявил, что «есть регионы, которые откровенно гадят», не согласовывая похороны бойцов ЧВК с почестями, и напомнил о «скандальной истории с музеем истории города» в Екатеринбурге — областном центре Свердловской области. «В целом это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят», — заявил тогда Пригожин.

В ответ Куйвашев заявил, что Пригожину следовало бы «не совать нос» в управление регионами страны и кадровую политику, а заниматься своим бизнесом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — предложил он. Губернатор отметил, что Пригожин в очередной раз комментирует действия властей Свердловской области, но каждый раз ему сложнее «придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион».

Читайте на РБК Pro
Как землетрясение в Турции пошатнуло экономику страны и позиции Эрдогана
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Должник подключил к процедуре банкротства аффилированных лиц. Что делать
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах

Скандал с похоронами бойца ЧВК «Вагнер», уроженца Свердловской области Ивана Савкина произошел в январе, после его гибели на фронте. Родители планировали похоронить сына в Камышловском районе, где он родился, учился в начальной школе, а также отбывал наказание за кражу. Как сообщила мать погибшего, местные власти отказали ей в просьбе выделить для траурной церемонии местный Дом культуры, писал E1.ru.

На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк». Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать Родину», — утверждала она.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Евгений Пригожин Свердловская область Евгений Куйвашев ЧВК Вагнер сталинизм Иосиф Сталин Александр Беглов

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Свердловский губернатор предложил Пригожину продолжать «стряпать котлеты»
Политика
FT оценила доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке
Бизнес
Аксенов поддержал Пригожина и напомнил о расстрелах генералов в 1941 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter