Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву вспомнил про Сталина и вилы

Пригожин ранее заявил, что власти Свердловской области «откровенно гадят». Куйвашев в ответ предложил бизнесмену не лезть в политику и продолжать «стряпать котлеты»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» и владелец кейтеринговых компаний Евгений Пригожин в ответ на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продолжать «стряпать котлеты» заявил, что «таких» во время Великой Отечественной войны расстреливали. Комментарий Пригожина приводит его пресс-служба.

Куйвашев ранее заявил, что если каждый бизнесмен, который «зарабатывает на школьном питании», будет пытаться управлять страной, то Россия далеко не уедет. «Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил губернатор.

В ответ Пригожин заявил, что Иосиф Сталин «таких как Куйвашев и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов попросту расстреливал». «Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты. Вокруг тебя — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», — заявил Пригожин.

Конфликт Пригожина и Куйвашева продолжается с 22 февраля, после того как глава ЧВК «Вагнер» выступил с критикой властей Свердловской области, назвав их действия «форменным беспределом». Он заявил, что «есть регионы, которые откровенно гадят», не согласовывая похороны бойцов ЧВК с почестями, и напомнил о «скандальной истории с музеем истории города» в Екатеринбурге — областном центре Свердловской области. «В целом это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят», — заявил тогда Пригожин.

В ответ Куйвашев заявил, что Пригожину следовало бы «не совать нос» в управление регионами страны и кадровую политику, а заниматься своим бизнесом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — предложил он. Губернатор отметил, что Пригожин в очередной раз комментирует действия властей Свердловской области, но каждый раз ему сложнее «придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион».