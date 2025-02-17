«Коммерсантъ» назвал дату переговоров США и России
Делегации из России и США встретятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В переговорах примут участие со стороны США госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, рассказал источник Associated Press. Уиткофф подтвердил, что будет в Саудовской Аравии вместе с Уолтцем.
В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Киев не будет представлен на этих американо-российских переговорах.
Bloomberg ранее писал, что с российской стороны в команду войдут по крайней мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Переговоры делегаций России и США анонсировал на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. В Кремле отмечали, что встреча президентов в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, а окончательного решения, где пройдет встреча, не принято, но «действительно фигурировала Саудовская Аравия».
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