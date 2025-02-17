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Военная операция на Украине ,  
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«Коммерсантъ» назвал дату переговоров США и России

«Коммерсантъ»: переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры состоится во вторник, 18 февраля, выяснил «Коммерсантъ». По данным AP, приедут госсекретарь США Рубио, советник Трампа Уолтц и спецпосланник Уиткофф
Фото: Jordan Pix / Getty Images
Фото: Jordan Pix / Getty Images

Делегации из России и США встретятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В переговорах примут участие со стороны США госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, рассказал источник Associated Press. Уиткофф подтвердил, что будет в Саудовской Аравии вместе с Уолтцем.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Киев не будет представлен на этих американо-российских переговорах.

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Фото:Reuters

Bloomberg ранее писал, что с российской стороны в команду войдут по крайней мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Переговоры делегаций России и США анонсировал на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. В Кремле отмечали, что встреча президентов в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, а окончательного решения, где пройдет встреча, не принято, но «действительно фигурировала Саудовская Аравия».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Переговоры Эр-Рияд Саудовская Аравия США
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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