«Коммерсантъ» назвал дату переговоров США и России

«Коммерсантъ»: переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры состоится во вторник, 18 февраля, выяснил «Коммерсантъ». По данным AP, приедут госсекретарь США Рубио, советник Трампа Уолтц и спецпосланник Уиткофф

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Делегации из России и США встретятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, во вторник, 18 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В переговорах примут участие со стороны США госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, рассказал источник Associated Press. Уиткофф подтвердил, что будет в Саудовской Аравии вместе с Уолтцем.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Киев не будет представлен на этих американо-российских переговорах.

Bloomberg ранее писал, что с российской стороны в команду войдут по крайней мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Переговоры делегаций России и США анонсировал на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. В Кремле отмечали, что встреча президентов в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, а окончательного решения, где пройдет встреча, не принято, но «действительно фигурировала Саудовская Аравия».