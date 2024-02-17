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Военная операция на Украине ,  
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Шольц призвал все страны ЕС договориться о гарантиях для Украины

Шольц призвал все страны ЕС к сотрудничеству в сфере безопасности с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц призвал все страны ЕС заключить соглашения о безопасности с Украиной. Ранее соответствующий документ подписали Британия, Германия и Франция. В Кремле указывали на необходимость безопасности России при таких гарантиях Киеву
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Одно совершенно ясно: нам, европейцам, нужно делать гораздо больше для нашей безопасности сейчас и в будущем, — приводит его слова европейская версия издания Politico. — Наша готовность сделать это значительна».

Шольц отметил значительную поддержку Украины со стороны Германии благодаря «надежному сдерживающему фактору против России». Он пообещал выделить Киеву в 2024 году дополнительные €7 млрд военной помощи.

Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

«Я очень желаю — и это то, что я и некоторые мои коллеги лоббируем здесь, — чтобы аналогичные решения были приняты и в других [европейских] столицах», — сказал канцлер Германии. Он также признал наличие политических трудностей, связанных с ростом расходом на оборону в период экономических ограничений: «Я знаю, что это непросто. Здесь тоже звучит критика, и Москва раздувает огонь», — заявил Шольц.

В пятницу, 16 февраля, канцлер ФРГ и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Германия стала второй страной, подписавшей такой документ. Ранее то же самое сделала Великобритания, а после — Франция.

Документ рассчитан на десять лет и состоит из восьми частей — о сотрудничестве в сфере безопасности, военной и экономической помощи, о реформах и политическом сотрудничестве, о мерах в случае «будущей агрессии», а также о двусторонних отношениях и европейской интеграции Украины.

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Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что у Киева есть право на получение гарантий безопасности. По его словам, Москва не против обсуждения этого вопроса, но при условии обеспечения безопасности России.

Вместе с тем российская сторона неоднократно осуждала помощь западных стран Украине. В Москве указывали, что это лишь затянет конфликт, результат которого предрешен.

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Юлия Овчинникова
Германия Россия Украина Олаф Шольц Владимир Зеленский Мюнхенская конференция
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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