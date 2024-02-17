Шольц призвал все страны ЕС договориться о гарантиях для Украины

Шольц призвал все страны ЕС к сотрудничеству в сфере безопасности с Украиной

Шольц призвал все страны ЕС заключить соглашения о безопасности с Украиной. Ранее соответствующий документ подписали Британия, Германия и Франция. В Кремле указывали на необходимость безопасности России при таких гарантиях Киеву

Олаф Шольц (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Одно совершенно ясно: нам, европейцам, нужно делать гораздо больше для нашей безопасности сейчас и в будущем, — приводит его слова европейская версия издания Politico. — Наша готовность сделать это значительна».

Шольц отметил значительную поддержку Украины со стороны Германии благодаря «надежному сдерживающему фактору против России». Он пообещал выделить Киеву в 2024 году дополнительные €7 млрд военной помощи.

«Я очень желаю — и это то, что я и некоторые мои коллеги лоббируем здесь, — чтобы аналогичные решения были приняты и в других [европейских] столицах», — сказал канцлер Германии. Он также признал наличие политических трудностей, связанных с ростом расходом на оборону в период экономических ограничений: «Я знаю, что это непросто. Здесь тоже звучит критика, и Москва раздувает огонь», — заявил Шольц.

В пятницу, 16 февраля, канцлер ФРГ и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Германия стала второй страной, подписавшей такой документ. Ранее то же самое сделала Великобритания, а после — Франция.

Документ рассчитан на десять лет и состоит из восьми частей — о сотрудничестве в сфере безопасности, военной и экономической помощи, о реформах и политическом сотрудничестве, о мерах в случае «будущей агрессии», а также о двусторонних отношениях и европейской интеграции Украины.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что у Киева есть право на получение гарантий безопасности. По его словам, Москва не против обсуждения этого вопроса, но при условии обеспечения безопасности России.

Вместе с тем российская сторона неоднократно осуждала помощь западных стран Украине. В Москве указывали, что это лишь затянет конфликт, результат которого предрешен.