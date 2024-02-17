Губернатор второй раз за сутки сообщил о работе ПВО над Курском
Над Курской областью второй раз за сутки сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Над Курском и Курским районом работает ПВО», — написал он. В предыдущий раз система ПВО над Курской областью сработала в ночь на 17 февраля, в регионе также запускали систему ракетной опасности.
За ночь на 17 февраля в нескольких российских регионах сработала система противовоздушной обороны. Об уничтожении беспилотников сообщали в Воронежской, Брянской, Белгородской и Калужской областях.
После начала военной операции Минобороны регулярно сообщает об атаках беспилотников на российские регионы. В частности, в ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью и Черным морем; 14 февраля — девять дронов над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.
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