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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор второй раз за сутки сообщил о работе ПВО над Курском

Губернатор Старовойт: над Курском второй раз за сутки сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Курской областью второй раз за сутки сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Над Курском и Курским районом работает ПВО», — написал он. В предыдущий раз система ПВО над Курской областью сработала в ночь на 17 февраля, в регионе также запускали систему ракетной опасности.

Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области
Политика

За ночь на 17 февраля в нескольких российских регионах сработала система противовоздушной обороны. Об уничтожении беспилотников сообщали в Воронежской, Брянской, Белгородской и Калужской областях.

После начала военной операции Минобороны регулярно сообщает об атаках беспилотников на российские регионы. В частности, в ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью и Черным морем; 14 февраля — девять дронов над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.

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Курск Роман Старовойт ПВО
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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