Губернатор Шапша: в Калужской области за ночь сбили семь беспилотников

В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников

В Людиновском районе Калужской области за ночь средства ПВО сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — отметил Шапша.

Позже губернатор добавил, что над Людиновским районом сбили еще один беспилотник. Два дрона уничтожили на территории Козельского района.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине.

11 января Шапша рассказал, что украинский дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. В результате здание получило повреждения, пожара и пострадавших не было.

За ночь на 17 февраля в Белгородской области также сбили два дрона самолетного типа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не было. Примерно за час до этого на всей территории области объявили ракетную опасность.