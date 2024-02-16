Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь
В ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Один дрон уничтожили над Белгородской областью, остальные четыре — над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу: семь человек погибли, еще 19 пострадали.
После начала военной операции Минобороны регулярно сообщает об атаках беспилотников на российские регионы. В частности, 14 февраля средства ПВО за ночь сбили два дрона — в Белгородской области, один — в Воронежской, шесть — над Черным морем.
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