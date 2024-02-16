 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь

Минобороны: ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Один дрон уничтожили над Белгородской областью, остальные четыре — над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу: семь человек погибли, еще 19 пострадали.

Курский губернатор показал пожар на нефтебазе после атаки дрона
Общество

После начала военной операции Минобороны регулярно сообщает об атаках беспилотников на российские регионы. В частности, 14 февраля средства ПВО за ночь сбили два дрона — в Белгородской области, один — в Воронежской, шесть — над Черным морем.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область Черное море
Материалы по теме
Курский губернатор показал пожар на нефтебазе после атаки дрона
Общество
Конструктор раскрыл число производимых в России дронов «Орлан-10» за год
Политика
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Прокуратура арестовала девять объектов недвижимости Промеса в Нидерландах Спорт, 08:39
Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве с выплатами за Чернобыль Политика, 08:15
Пентагон пообещал запускать спутники почти еженедельно из-за России Политика, 08:03
В ООН не стали называть удар по Белгороду военным преступлением Политика, 07:36
Reuters описал возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников Технологии и медиа, 07:31
Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь Политика, 07:17
Глава «Синема Парка» рассказал о взрывающихся в проекторах лампах из КНР Технологии и медиа, 07:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В пролете. Как жадность акционеров и CEO почти погубила Boeing Pro, 07:00
Глава «Синема Парка» — РБК: «Сказки пошли в гору, на них и зарабатывают» Технологии и медиа, 07:00
Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за «голую вечеринку» Технологии и медиа, 06:50
Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло до 19 Политика, 06:41
ЕС закупил у России почти на €30 млрд нефти и газа в прошлом году Экономика, 06:29
Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении Политика, 06:21
Оксфорд и Кембридж пригрозили банкам вывести более £5 млрд со счетов Финансы, 06:17