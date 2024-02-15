Группа стран НАТО запланировала передать Украине 1 млн беспилотников
Несколько государств — членов НАТО решили передать Украине 1 млн беспилотников, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Союзники объединяются с целью поставить один миллион беспилотных летательных аппаратов на Украину», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе (цитата по Anadolu).
Какие именно страны вошли в это объединение и в какие сроки планируется передать Украине беспилотники, генсек альянса не уточнил.
Британский министр обороны Грант Шэппс написал в соцсети Х, что Великобритания возглавила коалицию по поставке дронов. Руководить объединением также будет Латвия, сообщил в соцсети Х министр обороны страны Андрис Спрудс. По его словам, в коалицию вступили Дания, Нидерланды, Эстония, Германия, Литва и Швеция.
Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не помешает Москве достичь целей военной операции.
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