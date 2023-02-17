В ЮАР начнутся военно-морские учения с Россией и Китаем

В пятницу в ЮАР начинаются военно-морские учения с участием России и Китая, которые выпадают на годовщину начала украинского конфликта. Это ставит под сомнение нейтралитет страны и помогает России упрочить свой международный имидж

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Как будут проходить учения

В пятницу, 17 февраля, в акватории Индийского океана, у берегов южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, начнутся совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая под названием «Моси» (в переводе c cуахили «Дым»). Они продлятся до 27 февраля.

О проведении учений в конце января сообщили Южно-Африканские национальные силы обороны (SANDF). Район учений расположен в акватории протяженностью 87 морских миль (160 км) от города Дурбан (крупнейший порт на юге Африки и главная база ВМС ЮАР в Индийском океане) до залива Ричардс-Бей.

Активная часть учений начнется 25 февраля, до этого стороны уточнят задачи маневров и проведут слаживание. «Предполагаемые учения принесут пользу всем участвующим странам за счет операционной совместимости военно-морских систем, совместного совершенствования систем управления бедствиями, морского сотрудничества и учений по борьбе с пиратством», — заявляла министр обороны ЮАР Танди Модизе.

Со стороны Южной Африки в учениях примут участие порядка 350 военнослужащих. ТАСС со ссылкой на Минобороны ЮАР сообщал, что Россия будет представлена фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама», Китай — одним эсминцем, одним фрегатом и вспомогательным судном, ЮАР — одним фрегатом. Участие российского фрегата подтверждали и в Минобороны России. По данным ТАСС, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые в рамках международных учений выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». «В ходе предстоящих в феврале учений с ВМС ЮАР и Китая впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового «Циркона» с корабля», — цитирует агентство источник, близкий к российскому оборонно-промышленному комплексу. По данным ТАСС, «Циркону» предстоит поразить надводную цель на дальности свыше 500 км.

Трехсторонние учения ЮАР, России и Китая станут вторыми — впервые они прошли в ноябре 2019 года в Кейптауне. Тогда страны отрабатывали маневры у берегов мыса Надежды.

Почему оппозиция ЮАР критикует учения

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» выступил против проведения учений. Причиной для критики стали российская военная операция на Украине и тот факт, что учения выпадают на 24 февраля — годовщину ее начала. Официально ЮАР занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту, но в партии убеждены, что военно-морские учения с участием России будут означать отказ от нейтралитета.

Теневой министр обороны от альянса Кобус Марэ заявил, что учения проходят в «неловкое время в мировой геополитической истории из-за войны России на Украине и разрушения гражданских объектов на Украине». «В то время как правительство Южной Африки заявляет о своей нейтральности, это очередной из многих инцидентов, когда партия большинства демонстрирует свой фаворитизм по отношению к России и по факту не делает ничего, кроме как демонстрирует и подтверждает предвзятость правительства», — сказал он. Позднее Марэ назвал трехсторонние учения «позором» и предупредил, что они могут оттолкнуть от Южной Африки ее западных партнеров.

Критика учений со стороны «Демальянса» усилилась после того, как стало известно о готовящемся визите главы МИД России Сергея Лаврова в Преторию спустя несколько дней после объявления о проведении учений. Член комитета по международным делам и сотрудничеству южноафриканского парламента, депутат от альянса Даррен Бергман призвал главу МИД ЮАР Наледи Пандор не встречаться с Лавровым, указав, что такие переговоры, так же как и учения, подрывают нейтралитет ЮАР. «Что, если российский корабль после этих учений [в водах Южной Африки] отправится прямо на Украину? Как тогда себя почувствует Южная Африка? Я содрогаюсь при одной этой мысли», — указывал он.

«Демократический альянс» занимал проукраинскую позицию с самого начала военных действий. Лидер партии Джон Стенхёйзен в начале мая побывал в Киеве, объяснив поездку желанием своими глазами увидеть разрушения.

Как на Западе восприняли трехсторонние учения

Сразу же после визита Лаврова в Преторию США выразили обеспокоенность грядущими военно-морскими учениями. «Соединенные Штаты обеспокоены проведением любой страной… учений с Россией, пока Россия ведет жестокую войну против Украины», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Позднее представитель посольства США в Претории Дэвид Фельдман в комментарии CBS также заявил об обеспокоенности Вашингтона проведением учений. Эти заявления прозвучали перед визитом министра финансов США Джанет Йеллен в Преторию 24 января, на следующий день после переговоров Лаврова с Пандор.

Днем позднее в ЮАР прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель для участия в 15-м заседании министерского диалога ЕС — ЮАР. «Все государства имеют суверенное право выбирать приоритеты внешней политики и организовывать военные учения, поэтому я не могу комментировать планы ЮАР провести учения с российским флотом», — сказал Боррель, добавив, что «не может не отметить совпадения, которые не являются хорошими» этих маневров и военных действий на Украине.

2 февраля также стало известно о том, что ЮАР отказалась от участия в военно-морских учениях Obangame Express 2023 совместно с США, которые завершились в Нигерии. Об этом заявил контр-адмирал, директор морского штаба ВМС США в Европе и Африке Чейз Патрик. «Мы действительно приглашали Южную Африку на наши учения, но они, насколько я помню, отказались в них участвовать. У нас есть предстоящие учения, например Cutlass Express, которые сосредоточены на некоторых из наших стран-партнеров в восточной части Африки, что, я думаю, было бы действительно хорошим местом для вовлечения Южной Африки, но они просто не участвуют в учениях в этом году», — сказал Патрик.

Что заявляли власти России и ЮАР

В ходе визита в Преторию Лавров отверг критику в адрес трехсторонних учений. «Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Я не понимаю, у кого они могут вызвать «смешанную» реакцию? — риторически спросил Лавров в ходе пресс-конференции и назвал грядущие учения транспарентными. — Мы с нашими африканскими и китайскими партнерами предоставили необходимую информацию, которая доступна». Россия не хочет «никаких скандалов и никакой конфронтации», подчеркнул министр.

Глава МИД ЮАР поддержала коллегу, напомнив, что у страны не возникало вопросов, когда США и Франция проводили совместные учения в ноябре 2022 года. «Это все часть военно-морских учений, которые мы предпринимаем для того, чтобы обмениваться навыками, чтобы отвечать на различные ситуации, которые возникают в мире, включая террористические», — сказала она.

Посол России в ЮАР Илья Рогачев в эфире «Первого канала» в начале февраля заявлял о том, что учения не несут угрозы международному сообществу. «Никаких вызовов международному сообществу ни в каком плане — ни в военном, ни в политическом, ни в смысле нарушения каких-то норм международного права — эти учения не несут», — говорил он.

Действительно ли ЮАР перестала быть нейтральной

Газета The Washington Post называет неубедительными аргументы южноафриканской стороны, что текущие трехсторонние учения — это не более чем повторение аналогичных учений 2019 года с участием России и Китая. Газета указывает, что власти ЮАР могли бы выбрать для них другую дату, которая не совпадала бы с годовщиной начала военных действий на Украине.

Совместные учения Южной Африки с Россией и Китаем 2019 года проходили в других условиях, еще до начала украинского конфликта, напоминает руководитель проекта «Россия — Африка» Южноафриканского института международных отношений Стивен Грузд. «Южной Африке будет очень сложно поддерживать свою нейтральную позицию, когда она планирует проводить учения со страной, вовлеченной в конфликт на Украине». По его словам, тот факт, что учения совпадают с годовщиной начала военных действий, лишь привлечет к ним еще больше внимания. «Я думаю, что Южная Африка окажется в центре международного внимания, будет много комментариев и интереса к этим учениям, гораздо больше, чем ранее», — сказал он.

Со своей стороны генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване, эксперт клуба «Валдай» Расиган Махарадж заявил, что учения ЮАР, России и Китая не подрывают принципиальную позицию страны о нейтралитете в украинском конфликте, а их целью является обмен знаниями и опытом. «Мы надеемся, что они помогут повысить уровень подготовки Южно-Африканских национальных сил обороны и особенно улучшить их компетенции в вопросе защиты береговой линии ЮАР», — сказал Махарадж РБК.

С какими последствиями может столкнуться ЮАР

Грузд напомнил, что за последние десятилетия ЮАР как минимум четыре раза участвовала в военных учениях совместно с США, но в последние годы отказывалась от таких учений, отдавая предпочтение России и Китаю. По его словам, пока сложно сказать, будут ли последствия у такого шага. «Многие западные страны уже заявили, что не считают это хорошей идеей и что для этого было выбрано плохое время. Но мы не знаем, каковы будут последствия, будут ли какие-то запреты в области торговли или Запад продемонстрирует свое недовольство. Были сделаны заявления о том, что эти учения недостаточно продуманы и будут использованы в качестве платформы для российской пропаганды, что Россия покажет, что она не изолирована и может распространить свою силу вплоть до Индийского океана», — сказал Грузд.

По его словам, решение о трехсторонних учениях отражает желание ЮАР проводить свою внешнюю политику, выбирать, кто является ее друзьями, и не зависеть от позиции Запада о ее участии или неучастии в учениях.

Махарадж считает, что критика со стороны западных стран в адрес ЮАР из-за проведения учений будет продолжаться. По его словам, когда ЮАР участвует в совместных учениях с США, Францией или Великобританией, это подразумевает ее «возвращение к колониальному статусу». «Но когда мы участвуем в учениях с неколониальными странами, нам начинают задавать вопросы о формировании альянсов», — подчеркивает эксперт.

Чем учения выгодны странам-участницам

Профессор политологии в Шанхайском университете политических наук и права Ни Лексионг в своем комментарии гонконгской The South China Morning Post указал, что ЮАР пытается разыграть карту России и Китая и получить больше козырей в отношениях с Соединенными Штатами, которые не смогли заручиться поддержкой африканской страны в конфликте между Россией и Украиной. Две страны были выбраны не случайно — именно они считаются главными противниками Вашингтона. При этом ни Москва, ни Пекин не смогут получить какое-либо реальное военное влияние в Индийском море. От США ЮАР ожидает экономической поддержки на фоне текущих проблем в экономике, убежден эксперт.

Военный обозреватель из Гонконга Лян Голян отмечает, что участие России в учениях укрепит ее позиции на фоне публикаций в СМИ западных стран о том, что ее военные силы истощены годом военных действий на Украине. «Совместные морские учения не только помогут Москве поднять боевой дух своих вооруженных сил, но и навредят моральному духу украинской армии и западного оборонного альянса во главе с США», — указывает он.

«Учения в таком еще вчера экзотическом составе символизируют стремление к новому времени и новым политическим альянсам. Не хочу сказать, что они краткосрочные, но, посмотрев на карту, мы поймем, что Россия и ЮАР находятся достаточно далеко друг от друга и исторически их мало что связывает. На сегодня сложилось впечатление, что мы что-то можем продемонстрировать миру вместе. Я бы сказал, что это — демонстрация не за что-то, а против. Против того, что называют коллективным Западом», — сказал РБК заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

По его словам, эти учения — «не более чем эпизод». С ЮАР сложно представить долгосрочные партнерские отношения, поскольку в случае изменения внутреннего баланса сил в стране изменится и характер отношений с Россией. Ознобищев считает, что Россия может многое дать африканским странам, включая ЮАР, прежде всего вооружения, но вопрос заключается в том, что Москва могла бы получить взамен, кроме сельскохозяйственной продукции, поскольку африканские страны не смогли бы помочь научно-техническому развитию России.