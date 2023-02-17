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В США призвали усилить инспекции по отслеживанию переданного Киеву оружия

WSJ: американские инспекторы намерены усилить отслеживание переданного Украине оружия
Генеральные инспекторы из трех американских ведомств указали, что для «всеобъемлющего надзора» за переданным Киеву средствами и вооружением им лучше находиться на Украине, ближе к зоне боевых действий
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Генеральные инспекторы, ответственные за мониторинг военной и экономической помощи США Украине на сумму более $110 млрд, рассчитывают направить своих аудиторов непосредственно в зону боевых действий, чтобы усилить мониторинг за переданными Киеву вооружением. Об этом инспекторы из Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили газете The Wall Street Journal.

До сих пор они имели возможность выполнять надзорные задачи удаленно. Но, съездив в Киев в конце января, инспекторы решили добиться того, чтобы аудиторы делали свою работу на украинской территории. «Чем ближе мы будем (к месту событий. — РБК), тем более всеобъемлющим будет надзор», — отметила и.о. заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла.

После начала российской спецоперации на Украине Вашингтон начал предоставлять Киеву военную и финансовую помощь в больших объемах. В прошлом году, в частности, США оказали Украине помощь на сумму свыше $50 млрд, в том числе военной — на $20 млрд.

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты помощи, оказанной Украине. 

После этого глава Интерпола Юрген Шток предупредил, что большое количество оружия, отправленного на Украину, после окончания боевых действий может оказаться в руках преступников. В конце июля Европол сообщил о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее также говорил, что часть отправленного Украине оружия уже попала на черный рынок. 

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Российская сторона критикует поставки западными странами оружия на Украину. МИД предупреждал, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше», если Киев получит дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва добьется поставленных целей и выполнит задачи спецоперации, а поставки оружия лишь затягивают конфликт.

В США призвали усилить инспекции по отслеживанию переданного Киеву оружия
В США призвали усилить инспекции по отслеживанию переданного Киеву оружия

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
инспекция США поставки оружия Военная операция на Украине
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