СК заинтересовали слова Красовского об украинских детях

Столичное управление СК подготовит для главы ведомства доклад по ситуации со словами ведущего RT Антона Красовского, который в эфире телеканала призвал топить и сжигать детей на Украине

Антон Красовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям сделать доклад о высказываниях ведущего RT Антона Красовского, призвавшего в эфире топить и сжигать детей на Украине, говорится в сообщении СК.

«[Руководителю ГСУ СК России по Москве] Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — сообщила пресс-служба ведомства.

«Резкие заявления», ставшие поводом для жалобы в Следственный комитет, были сделаны в эфире RT 20 октября, во время передачи Красовского с участием писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Когда Лукьяненко рассказал, что сталкивался с украинскими детьми, которые считали, что «Украину оккупировали москали», Красовский отреагировал на это призывом топить таких детей. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать: «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.

Спустя четыре дня после эфира главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским. После этого ведущий решил опубликовать извинения. Призыв убивать детей он объяснил так: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого».