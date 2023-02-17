В российский МИД вызвали послов Италии и Нидерландов

Джорджо Стараче (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В российский МИД вызвали посла Нидерландов в Москве Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоор Плуха и посла Италии Джорджо Стараче, говорится на сайте российского дипведомства.

От представителя Нидерландов потребовали «прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17». В МИДе подчеркнули, что дело носит политизированный характер, а Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует дело, «занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами».

В то же время послу Италии «было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей». Российская сторона указала, что подобные решения носят дескриминационный характер и сужают культурно-гуманитарный обмен между странами. «Послу было заявлено, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере», — говорится в сообщении МИДа.

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