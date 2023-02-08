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Концерты Дениса Мацуева отменили в Италии

В Италии отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева
Денис Мацуев
Денис Мацуев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Организаторы международного фестиваля Pianistico отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева в Италии.

Выступления в городах Брешиа и Бергамо были запланированы на май. Организаторы пояснили, что отметили концерты по инициативе мэров. Письмо с такой просьбой им отправил посол Украины в Италии Ярослав Мельник, сообщает QuiBrescia.

«Из сострадания к украинскому народу <...> мы обратились к руководству Международного фестиваля Pianistico в Брешиа и Бергамо с просьбой отменить концерты Дениса Мацуева», — говорится в ответном письме мэров Брешиа и Бергамо Эмилио Дель Боно и Джорджио Гори.

Они добавили, что «культура как носитель ценностей человечества и красоты, должна иметь возможность свободно выражаться, несмотря на конфликты, затрагивающими сферу политики». Однако градоначальники убедились, что Мацуев поддерживал политику российского президента Владимира Путина еще с момента присоединения Крыма к России в 2014 году, что характеризует музыканта как «полностью политизированного российского пианиста».

Мацуев — народный артист России, в 2016 году его наградили орденом Почета. Пианист входил в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты на выборах 2018 года. После начала военной операции на Украине концерты Мацуева отменяли в США, Чехии и Японии.

Теги
Италия Денис Мацуев концерты музыка
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