В Нидерландах заявили о невозможности привлечь Путина по делу MH17

Расследование катастрофы решили приостановить за недостатком улик, необходимых для новых обвинений. Москва отрицает причастность к авиакатастрофе

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Российского президента Владимира Путина нельзя привлечь к ответственности по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, поскольку достаточных доказательств его причастности к катастрофе нет, заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар. Кроме того, Путин обладает неприкосновенностью как глава государства, передает RTL Nieuws.

Как объявила 8 февраля Международная совместная следственная группа (JIT), следователи пришли к выводу, что Путин «сыграл важную роль» в поставках оружия в Донбасс, в том числе пусковой установки «Бук», из которой был сбит самолет. «Есть убедительные признаки того, что в России решение о предоставлении «Бука» сепаратистам было принято президентом», — цитирует Het Parool сообщение JIT.

Следствие ссылается на перехваченные телефонные переговоры «представителей российского правительства», из которых следует, что решение об оказании военной поддержки остается за главой государства. По данным следователей, в начале лета 2014 года Россия получила от руководства ДНР запрос на поставку вооружений (неизвестно, упоминается ли при этом «Бук»), но Москва отложила решение на неделю, так как в тот момент Путин «находился на саммите во Франции» — 5 и 6 июня он присутствовал на мероприятиях по случаю 70-летия высадки союзных войск в Нормандии. Некоторое время спустя, заявляют в JIT, в Донбасс из России доставили системы ПВО, в том числе и «Бук».

Однако Путин не может быть привлечен к ответственности, JIT не может расследовать, какую роль он сыграл в катастрофе, причина — не только иммунитет главы государства. По данным прокуратуры, собранные доказательства «недостаточно конкретны» для вынесения обвинительного приговора в суде. «Поэтому в настоящее время новых судебных процессов не заведено», — сказала ван Бутцелар. Прокурор заявила также, что сейчас невозможно установить, почему именно была выпущена ракета и кто нажал на кнопку.

Ван Бутцелар сообщила, что расследование катастрофы решили приостановить за недостатком улик, необходимых для новых обвинений, но в случае появления новых данных оно возобновится.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование продолжалось несколько лет. В ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины ополченца Леонида Харченко признали виновными, россиянина Олега Пулатова оправдали.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Путин заявлял, что у Москвы есть своя версия причин крушения, однако, по его словам, западные эксперты не захотели к ней прислушиваться. В частности, свое расследование провел концерн «Алмаз-Антей», производитель «Буков». По его версии, Boeing сбили одной из старых модификаций ракет для «Буков», не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине. В Минобороны России заявляли, что сбившая лайнер ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была доставлена на Украину и больше на территорию России не выводилась.

Комментируя решение суда в Гааге, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Москву не допустили к расследованию. В МИДе вердикт назвали «политическим заказом». В ведомстве сочли, что задачами суда были «подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами».