Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Киев сообщил о попытке 12 тыс. мужчин сбежать из-за военного положения Политика, 00:14
Энтони Хопкинсу — 85 лет. Вот какие фильмы с ним важно посмотреть Life, 00:02
Ермак заявил, что россияне «должны молить о прощении»у украинцев Политика, 00:02
США сделали предупреждение Китаю после беседы Си Цзиньпина с Путиным Политика, 00:02
Премьер Украины назвал стратегическую задачу для страны Политика, 00:01
Власти отказались выделять гранты на российский TikTok и Instagram Технологии и медиа, 00:00
IT, дизайн, личностный рост или искусство: куда пойти учиться. Тест РБК и Edutoria, 30 дек, 23:38
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Путин поручил создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР Политика, 30 дек, 23:37
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 30 дек, 23:15
Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина Политика, 30 дек, 23:08
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 30 дек, 22:52
Полянский заявил, что уничтожение Украины не является целью спецоперации Политика, 30 дек, 22:36
Кличко рассказал о спорах с правительством перед началом боевых действий Политика, 30 дек, 22:34
Путин разрешил брать долги за газ с недружественных стран в валюте Политика, 30 дек, 22:30
Политика ,  
0 

Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина

Директор театра Джанмарио Лонгони ранее сообщал, что в «Арчимбольди» поступают требования от представителей украинской диаспоры и общественности об отмене выступлений российского артиста
Сергей Полунин
Сергей Полунин (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Два спектакля российского танцовщика Сергея Полунина отменены в театре «Арчимбольди» (Teatro Arcimboldi Milano, TAM), где он должен был выступить 28 и 29 января 2023 года. Об этом сообщил директор театра Джанмарио Лонгони, передает Corriere della Sera.

По его словам, решение было принято «по согласованию с артистами». «Сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Возможно, атмосфера изменилась навсегда», — заявил он.

Лонгони отметил, что администрация «Арчимбольди» регулярно получала требования от украинской диаспоры об отмене выступлений Полунина, известного своими пророссийскими взглядами.

Полунину 33 года, он родился в Херсоне. Учился в Киевском хореографическом училище, а затем поступил в школу Королевского балета Великобритании. Впоследствии был принят в его труппу и уже в 19 лет стал ведущим солистом (премьером). В 2012-м Полунин решил уйти из Королевского балета и начал работать в России, он получил российский паспорт, однако продолжил участие в различных проектах на Западе.

В 2019-м артист должен был начать сотрудничество с Парижской оперой, но она в итоге отказалась работать с Полуниным после его «сексистских и гомофобных» высказываний. В том же году его назначили и.о. ректора Академии хореографии в Севастополе.

Полунин неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина. Также на его груди набита татуировка с лицом российского президента.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Как меняются решения человека, если отобрать у него смартфон
Открыть ИТ-компанию в Узбекистане можно за один день. Как это сделать
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Полунин театр Италия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Общество
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Общество
Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter