Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина

Директор театра Джанмарио Лонгони ранее сообщал, что в «Арчимбольди» поступают требования от представителей украинской диаспоры и общественности об отмене выступлений российского артиста

Сергей Полунин (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Два спектакля российского танцовщика Сергея Полунина отменены в театре «Арчимбольди» (Teatro Arcimboldi Milano, TAM), где он должен был выступить 28 и 29 января 2023 года. Об этом сообщил директор театра Джанмарио Лонгони, передает Corriere della Sera.

По его словам, решение было принято «по согласованию с артистами». «Сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Возможно, атмосфера изменилась навсегда», — заявил он.

Лонгони отметил, что администрация «Арчимбольди» регулярно получала требования от украинской диаспоры об отмене выступлений Полунина, известного своими пророссийскими взглядами.

Полунину 33 года, он родился в Херсоне. Учился в Киевском хореографическом училище, а затем поступил в школу Королевского балета Великобритании. Впоследствии был принят в его труппу и уже в 19 лет стал ведущим солистом (премьером). В 2012-м Полунин решил уйти из Королевского балета и начал работать в России, он получил российский паспорт, однако продолжил участие в различных проектах на Западе.

В 2019-м артист должен был начать сотрудничество с Парижской оперой, но она в итоге отказалась работать с Полуниным после его «сексистских и гомофобных» высказываний. В том же году его назначили и.о. ректора Академии хореографии в Севастополе.

Полунин неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина. Также на его груди набита татуировка с лицом российского президента.