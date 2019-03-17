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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина
Путин посетит Крым 18 марта и будет участвовать в открытии Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани. Ранее о запуске новых ТЭС в Крыму в день визита президента сообщали источники Reuters
Таврическая ТЭС в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также будет наблюдать по видеосвязи за открытием Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в городе Тамань.

В Севастополе глава государства осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 и 1941–​1944 годах «Малахов курган». После президент проведет встречу с представителями общественности города и республики, а также примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины присоединения Крыма к России.

Строительством Таврической и Балаклавской ТЭС занимается компания «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). О том, что эти электростанции будут запущены в день визита Путина в Крым, писал Reuters со ссылкой на источники. О приезде президента в республику в день годовщины присоединения полуострова к России ранее сообщали источники РБК.

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Две электростанции предполагалось запустить до 3 марта 2018 года, однако сроки ввода в эксплуатацию не раз переносились, в том числе из-за проблем с немецкими газовыми турбинами Siemens. В немецкой корпорации заявляли, что они были установлены без ее ведома и в нарушение санкций ЕС. В результате Siemens приостановила сотрудничество с госкомпаниями из России.

Первые энергоблоки электростанций были запущены в октябре прошлого года. Источники РБК заявляли, что вторые два энергоблока ТЭС будут введены в эксплуатацию только в марте 2020 года, эти данные подтвердил представитель «Технопромэкспорта».

Автор: Григорий Дубов
Теги: Крым, ТЭС, Владимир Путин
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