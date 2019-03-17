В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

Путин посетит Крым 18 марта и будет участвовать в открытии Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани. Ранее о запуске новых ТЭС в Крыму в день визита президента сообщали источники Reuters

Таврическая ТЭС в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также будет наблюдать по видеосвязи за открытием Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в городе Тамань.

В Севастополе глава государства осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 и 1941–​1944 годах «Малахов курган». После президент проведет встречу с представителями общественности города и республики, а также примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины присоединения Крыма к России.

Строительством Таврической и Балаклавской ТЭС занимается компания «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). О том, что эти электростанции будут запущены в день визита Путина в Крым, писал Reuters со ссылкой на источники. О приезде президента в республику в день годовщины присоединения полуострова к России ранее сообщали источники РБК.