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США запретили поставки в Россию грузовиков, подшипников и еще 200 товаров

Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию товаров промышленного назначения. Под запрет попали поставки грузовых автомобилей, шариковых подшипников, двигателей, подъемных устройств и еще примерно 200 позиций
Фото: Wilfredo Lee / AP
Фото: Wilfredo Lee / AP

Министерство торговли США в понедельник, 9 мая, обнародовало новое правило, расширяющее ограничения на экспорт в Россию широкого спектра товаров промышленного назначения. Эти действия предприняты, чтобы «далее ограничить способность России выдерживать экономическое воздействие многосторонних санкций, сократить источники доходов, которые могут поддержать военный потенциал России, и гармонизировать американское экспортное регулирование в отношении России с европейским», отмечается в документе, который официально вступает в силу 11 мая.

Власти США расширяют категорию санкций Russian Industry Sector Sanctions («санкции в отношении российских промышленных секторов»), которые сейчас распространяются на экспорт в Россию американского оборудования для добычи нефти и газа и переработки нефти. Список дополняется 205 позициями на уровне шести знаков гармонизированной системы кодирования товаров (международный классификатор). Среди них — ножи и лезвия для машин, реактивные, гидравлические, пневматические двигатели, установки для кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, огнетушители, подъемные устройства, бульдозеры, различные машины (печатные, гладильные, металлорежущие, копировально-множительные и т.д.), различные станки, промышленные роботы, подшипники (шариковые, роликовые), двигатели постоянного/переменного тока, электрогенераторные установки, трансформаторы, никель-кадмиевые аккумуляторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, транспортные средства для перевозки грузов, прицепы и полуприцепы, оборудование для фотолабораторий, геодезические или топографические приборы.

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Минторг США будет отказывать экспортерам или реэкспортерам соответствующей американской продукции в выдаче лицензий на поставку в Россию, за исключением лицензий на экспорт товаров, необходимых для целей здоровья и безопасности или гуманитарных нужд, которые могут быть одобрены в индивидуальном порядке.

Материалы американского правительства не содержат оценок того, какой нормальный годовой объем поставок в Россию могут затронуть новые ограничения. Накануне администрация президента США Джо Байдена анонсировала, что Вашингтон издаст новое правило, ограничивающее поставки в Россию «деревянной тары, промышленных двигателей, котлов, моторов, вентиляторов и вентиляционного оборудования, бульдозеров и многих других товаров с промышленными и коммерческими приложениями». Евросоюз «движется в тандеме [с США]», собираясь ввести дополнительные ограничения на экспорт химических веществ, «которые напрямую снабжают российский военно-промышленный комплекс», сообщил представитель администрации США.

Предполагается, что эти товары будут также подчиняться правилу «прямого иностранного продукта» (FDP), учрежденному в конце февраля применительно к России. Эти правила означают, что экспортный контроль США распространяется на неамериканские товары, которые являются «прямым продуктом американской технологии или программного обеспечения, подлежащих контролю по соображениям национальной безопасности». Таким образом, эффект ограничений может оказаться шире и распространиться на определенную продукцию, производимую в других странах.

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В марте 2022 года экспорт американских товаров в Россию уже сократился почти в пять раз по сравнению с февралем — до $101 млн, что является минимальным месячным объемом по крайней мере с начала 2000-х. Это стало следствием в том числе прямых экспортных ограничений, например на поставки в Россию самолетов и авиационного оборудования. В 2021 году поставки в Россию, например, промышленных двигателей составили около $120 млн, бульдозеров — $27 млн, вентиляционного оборудования — $49 млн, грузовых транспортных средств — $68,5 млн.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
экспорт санкции США промышленность оборудование
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