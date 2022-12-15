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США решили ввести экспортные ограничения против 9 российских структур

Минторг США введет экспортные ограничения против девяти российских структур
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний из-за невозможности провести на них проверки, говорится в данных Федерального реестра страны.

В документе указаны, в частности, структуры: Московская бизнес академия, Дальневосточный бассейновый филиал «Росморпорта», «Насосы Ампика», Intercom Ltd, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, Tavrida Microelectronics, VIP Technology и Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США исключило эти компании из списка тех, в отношении которых у ведомства не было достаточно информации. Теперь они в перечне организаций, которые могут быть «вовлечены в действия, противоречащие безопасности или политике США». В документе говорится, что решение перенести компании в другой перечень связаны с отсутствием возможности провести на них проверку в течение двух месяцев или дольше, включая инспекции, или связаться по почте или телефону. Официально документ будет опубликован 16 декабря.

В начале июня Минторг расширил экспортные ограничения в отношении 70 российских организаций. В их число вошли ООО «Газпром нефть шельф» и холдинговая компания «Ак Барс», специализирующаяся на промышленности и сельском хозяйстве в Татарстане. В начале апреля министерство запретило экспортировать в США продукцию 120 российских и белорусских организаций, связанных, в частности, с оборонным сектором.

США неоднократно запрещали ввозить в Россию различные товары, как-либо связанные с военной сферой. 9 мая Минторг США ограничил экспорт товаров промышленного назначения, чтобы «ограничить способность России выдерживать экономическое воздействие многосторонних санкций» и «сократить источники доходов, которые могут поддержать военный потенциал».

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Министерство торговли США санкции экспорт
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