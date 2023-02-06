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В МИДе заявили об отсутствии диалога по Украине между Россией и США

Замглавы МИД Рябков: специального диалога между Москвой и Вашингтоном по Украине нет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У России и США сейчас нет специализированных форматов для обсуждения военной операции на Украине или ситуации на Украине в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«У нас сейчас с американцами нет диалога по тематике СВО, Украины ни по каким линиям, кроме общения представителей МИДа и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется», — сказал он.

Он также назвал вбросом сообщения о визите главы ЦРУ США Уильяма Бернса в Москву в январе для обсуждения предложений по прекращению конфликта на Украине.

Ранее в Кремле назвали «уткой» сообщения о визите глава ЦРУ Уильяма Бернса и его предложении передать России часть территории Украины ради прекращения конфликта.

О предложении Бернса писало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По данным газеты, президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс, как писало издание, посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир», под «землей» подразумевались 20% украинской территории (примерно сопоставимо с площадью Донбасса). Обе стороны, по данным NZZ, отказались.

После этого Байден решил уступить канцлеру Германии Олафу Шольцу и одобрить передачу Украине американских танков Abrams, а Берлин разрешил поставки танков Leopard 2.

Теги
Сергей Рябков США Россия Украина переговоры
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