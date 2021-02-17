В конгрессе США назвали 15 связанных с «Северным потоком-2» судов

Большинство из них российские, также есть суда под панамским, багамским, польским флагами. Конгрессмены попросили Госдеп проинформировать их о текущей работе по вводу санкций в отношении участников достройки «Северного потока-2»

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Конгрессмены направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором перечислили суда, которые, по его мнению, связаны со строительством газопровода «Северный поток-2», и попросили дать оценку возможности ввода санкций.

Письмо подписали четыре члена конгресса. Данные о судах были взяты из открытых источников, говорится в письме. В список вошли 15 судов, в том числе:

трубоукладчик «Академик Черский» (Россия);

судно снабжения «Умка» (Россия);

буксир Mentor (Кипр);

судно снабжения DP Gezina (Багамы);

транспортное пассажирское судно Krebs Geo (Польша);

судно Glomar Wave (Панама);

судно снабжения «Иван Сидоренко» (Россия);

трубоукладчик «Фортуна».

Всего в списке 11 судов, ходящих под российским флагом, и четыре — под иностранными.