В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Об этом написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума)», — сообщил Нилов.

В соответствии с законопроектом, нужно составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Это необходимо, чтобы избежать злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичивания или приобретения с их помощью алкогольной или табачной продукции, отметил Нилов. Он предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.

Депутат также рассказал, как предлагается использовать сертификат. Его владелец сможет приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются организации из бюджета.