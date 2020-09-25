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В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Об этом написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума)», — сообщил Нилов.

В соответствии с законопроектом, нужно составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Это необходимо, чтобы избежать злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичивания или приобретения с их помощью алкогольной или табачной продукции, отметил Нилов. Он предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Депутат также рассказал, как предлагается использовать сертификат. Его владелец сможет приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются организации из бюджета.

Идея ввести продуктовые карточки обсуждалась еще в 2015 году. В 2017 году Минпромторг оценил стоимость такой программы в 200–300 млрд руб. в год и дал согласие на ее реализацию.

Однако позже директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018–2020 годы не предусмотрены.

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В середине апреля этого года на фоне пандемии коронавирусной инфекции руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга.

Вскоре после этого глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что оснований для ввода системы продовольственных карточек в Москве нет.

Госдума ЛДПР законопроект продуктовые карточки
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